Grandvalira espera que el Màgic Gliss atregui 20.000 usuaris a l’estiu

Grandvalira està ja centrada en la temporada d’estiu i, a diferència de l’any passat, on el protagonisme se’l va dur la possible desaparició de la marca, aquest any totes les mirades estan posades en el Màgic Gliss. En paraules del director general d’Ensisa, David Hidalgo, durant la presentació del programa estival, l’atracció serà el «producte estrella» de la temporada. Tant, que l’estació espera que el tobogan alpí atregui 20.000 visitants durant el període estiuenc. El domini, a més, integra l’oferta estival d’Ordino Arcalís, però compta amb una excepció: el paddle surf als llacs de Tristaina no es repetirà aquest any perquè el Comú d’Ordino ha denegat els permisos, va indicar director de l’estació, Xabier Ajona. Amb tot, el reguitzell de propostes es tradueix en xifres: Grandvalira espera augmentar la facturació un 10% en comparació amb l’anterior període. D’aquesta manera, el domini vol «recuperar la força de la marca Grandvalira també a l’estiu», va manifestar el director general de Nevasa, Alfonso Torreño, respecte a la crisi patida mesos enrera.

El domini presenta novetats i espera créixer un 10% més que el mateix període de l’any passat



Les activitats començaran el 22 de juny amb l’apertura del Mon(t) Màgic Family Park de Canillo. Tot i que el Màgic Gliss està en funcionament des de principis d’any, el giny segueix sent la gran novetat per oferir un descens de 555 metres de longitud en qüestió de segons. De fet, «a l’hivern va superar les expectatives d’afluència», va recordar Hidalgo. El sector de Canillo, a més, tindrà un nou punt de restauració, concretament un food truck als peus dels llac del Forn. Grandvalira anirà donant tastets de la seva oferta progressivament. En aquest sentit, i canviant de sector, el camp de Golf de Soldeu s’obrirà una setmana després i amplia els seus horaris. Tanmateix, el telecabina de Soldeu amb el qual s’hi arriba serà apte per a bicicletes. «Les rutes per a BTT convenceran als usuaris», va afirmar Hidalgo per contrarrestar l’absència del Bike Park.

A partir del 13 de juliol, els excursionistes podran aturar-se a la terrassa lounge i al restaurant Refugi de Pessons. També podran accedir-hi amb tot terreny, però no es permetrà l’accés en vehicle particular. El sector d’Encamp tornarà a oferir diferents sortides guiades per la zona, tant a peu com en bicicleta i en tot terreny, des del 20 de juliol, quan es posarà en marxa el Funicamp.

Experiències singulars

Els usuaris podran gaudir de tot plegat de manera individual o, pel contrari, combinant les diferents apostes lúdiques, alpines i gastronòmiques. El director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde, Xavier Salinas, va destacar el conveni al que s’ha arribat amb l’empresa Èpic Andorra, que permetrà «donar valor» a «productes diferenciats». En altres paraules, els usuaris podran fer excursions amb els Grandvalira Mountain Guides i sopar a una borda emblemàtica, o fer nit també en un lloc especial.

Polèmica mediambiental

Ajona creu que la corporació no ha donat el vistiplau per evitar una nova polèmica mediambiental



Ordino Arcalís ja és territori Grandvalira i, per tant, el domini inclou en el programa d’activitats estivals l’oferta de l’estació. Respecte a la denegació de l’activitat de paddle surf per part del Comú d’Ordino, Ajona va afirmar que els motius de la decisió no són mediambientals, sinó que són la conseqüència de la polèmica que l’activitat va generar l’any passat. És a dir, la corporació no ha volgut agreujar la situació que va comportar que es recollissin 1.800 signatures per acabar amb la pràctica d’aquest esport a les aigües dels llacs de Tristaina, així com de les canoes. Ajona va reiterar que no afectaven l’equilibri mediambiental de la zona. L’estació oferirà la resta d’activitats que ja va proposar fa un any a la zona de la Coma i obrirà el telecabina Tristaina perquè la carretera d’Arcarlís es mantindrà tancada.

Satisfacció per la continuïtat de Vallnord

La truita s’ha girat i qui ha viscut un inici d’estiu convuls ha sigut Vallnord després que Secnoa comuniqués a Emap la voluntat de dissoldre la societat i la marca. Les desavinences es van saldar dimarts amb un acord entre ambdós socis per a les pròximes tres temporades, el qual inclou la continuïtat del forfet conjunt. El director de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, va referir-se ahir al pacte assolit. «Tenir un entorn més clar ajuda, ja que l’important és seguir apostant pel concepte de país», va manifestar a RTVA. En aquest sentit també es va pronunciar el ministre portaveu del Govern, Èric Jover. «Agraïm la predisposició dels dos socis per poder donar continuïtat a Vallnord. Cal seguir donant valor a la marca perquè amb ella no guanya un domini esquiable o un altre, sinó Andorra», va dir.



Torreño també va pronunciar-se sobre el fet que Ordino Arcalís formi part de Grandvalira i Vallnord al mateix temps. Si el cònsol major ordinenc, Josep Àngel Mortés, ja va advertir que «difícilment» utilitzaran la marca perquè «és complicat» formar part de Grandvalira i alhora mantenir-se sota el paraigua de Vallnord, el director de Nevasa va precisar que buscaran «la confluència d’ambdues estacions per donar una oferta més completa als esquiadors». «Hem de fer-ho fàcil i de manera clarificadora perquè el client tingui clar què està comprant i on està esquiant», va afegir.