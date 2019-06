Satisfacció del Govern pel desbloqueig de la renda variable

«Satisfacció». Així va valorar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, la decisió del Tribunal Federal de Suïssa que permet repatriar els actius en renda variable de BPA que seguien bloquejats al país helvètic. El ministre va matisar que es tracta d’un «volum important d’actius», 629 milions d’euros, i que la decisió judicial «permet ara començar les diferents actuacions que han de permetre retornar aquests actius al país». «Hi ha molts ciutadans que tenien aquests actius bloquejats i que no en podien fer ús. Crec que és una molt bona decisió i ens permet continuar arreglant aquest procés que es va començar per una decisió sobrevinguda el 2015», va afegir.



Així mateix, Jover va considerar que el desbloqueig permetrà als clients «recuperar part dels seus estalvis», el que suposa «un pas més cap a la normalització i la bona solució pel que va ser una crisi molt important pel nostre sector financer».

Agilitat per part de Vall Banc

D’altra banda, Vall Banc també va mostrar la seva satisfacció a través d’un comunicat en el qual l’entitat es compromet a «facilitar, en la mesura que permeti el procediment establert en aquest cas, i agilitzar el termini de disponibilitat dels actius als seus titulars». A més, el banc es posa a disposició de totes aquells clients que necessitin més informació o assessorament personalitzat.

En el mateix comunicat recorden que la decisió judicial «representa un pas necessari per a la resolució definitiva del procediment de normalització a Suïssa d’una part dels clients de l’entitat que es trobaven en una situació aliena a la seva competència». L’entitat també expressa l’agraïment «per la tasca constant que ha portat a terme l’AREB així com a les autoritats andorranes i suïsses per trobar la millor solució pels interessos dels seus clients que han estat els principals afectats per la no disposició dels seus actius».