La FAB organitza el Torneig Internacional

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) i el Comú d’Escaldes-Engordany van anunciar ahir l’organització del Torneig Internacional de Bàsquet, una competició que enfrontarà a la selecció absoluta amb el Toulouges Basket, i les seleccions sub-20 d’Holanda, de Catalunya i d’Herault. Se celebrarà del 26 al 29 de juny al Pavelló del Prat Gran i al Poliesportiu de l’Aldosa. D’aquesta manera, la FAB va prendre la decisió d’organitzar aquest torneig perquè la selecció no es passi un any sense competir, ja que com que no va aconseguir una medalla a l’Europeu, no va obtenir un bitllet per disputar els Jocs dels Petits Estats Europeus de Montenegro.

El seleccionador, David Eudal, va remarcar ahir «l’esforç de la federació per buscar un torneig de qualitat amb seleccions joves i de nivell» i va donar a conèixer que recuperen a Oriol Fernández mentre que perden a Jordi Serrato. Potser podrien comptar també amb algun júnior.