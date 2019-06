El COA desvetlla la delegació per a Minsk

Cal apostar per mesures més enllà de la paritat a les institucions

Aquests Jocs compten amb 50 països que participen en 15 esports diferents i 23 disciplines. En total, hi haurà més de 4.000 atletes entre totes les competicions.

En aquest sentit, en bàsquet, els dos equips estaran formats per Cinto Gabriel, Alexis Bartolomé, Oriol Fernández, Hugo Schneider, Clàudia Brunet, Alba Pla, Anna Maña i Cristina Andrés. Els tècnics seran Eric Bartolomé i Sònia Bigordà. En ciclisme, el representant del Principat serà Samu Ponce mentre que Adrián Ulceray serà el seu tècnic i en judo, el representant serà Fabián Ramos, mentre que Antoni Besolí serà el tècnic. Així mateix, Silvio Moreira serà participarà en karate i Manuel Garcia el seu tècnic. En tir, el Principat comptarà amb Esther Barrugués i Alba Rodríguez en serà la tècnica. Jordi Verdaguer serà el cap de missió mentre que Jordi Orteu en serà l’adjunt.

Andorra comptarà amb un total de 12 atletes que competiran en cinc disciplines esportives com són bàsquet 3x3, ciclisme, judo, karate i tir.

