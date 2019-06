Art i història en el L’Andart 2019

La casa del guarda, la cuina, el menjador, el polvorí o la cort dels matxos són només alguns dels espais que permetran recuperar el relat històric de FEDA a través de les creacions artístiques dels participants a la tercera Biennal Internacional L’Andart. «L’edició d’enguany combina natura, història i futur, ja que posa en valor el patrimoni natural d’Engolasters, el patrimoni cultural de FEDA i la nostra producció d’energia renovable i sostenible», ahir va destacar el director general de la parapública, Albert Moles, en el marc de la presentació del festival que s’inaugurarà aquest divendres.

El seu comissari, Pere Moles, va recordar que aquesta vegada, a diferència de les anteriors, l’esdeveniment es concentra en un únic espai, a l’entorn d’Engolasters, i acull una quarantena d’obres. «Quan vam obrir la convocatòria, vam rebre fins a 120 propostes pensades per a cadascuna de les zones i espais que havíem definit, i de les 40 que hem acabat elegint, una dotzena són d’artistes andorrans, uns més coneguts que d’altres, i la resta d’artistes provinents de més de deu països diferents», va subratllar Moles.

Si bé en les dues edicions anteriors era «molt difícil» arribar a veure totes les obres perquè estaven escampades arreu del territori, aquesta vegada serà molt més fàcil visitar-les totes i els artistes podran interactuar molt més entre ells. De fet, tal com va relatar el comissari, «s’està creant una gran família, ja que alguns artistes van arribar fa dies i els que ja han acabat han començat a ajudar els altres».

Recuperació

Tot agraïnt la col·laboració tant del Comú d’Escaldes-Engordany, que ha proporcionat els espais a l’aire lliure i està treballant en la neteja i habilitació dels camins de la zona, com de FEDA, que ha recuperat i reobert diversos edificis que estaven en desús o eren utilitzats com a magatzems o altres activitats internes, Moles va expressar la seva satisfacció perquè «la majoria d’aquests indrets són poc coneguts i ara podrem donar-los a conèixer a través del L’Andart». Mentrestant, el director general de la parapública va destacar que «ja feia temps que s’estava treballant en la reforma de la casa del guarda i que l’objectiu és poder enriquir el Camí Hidroelèctric d’Engolasters a partir de l’any vinent».

L’artista francès Saype vindrà al juliol a pintar la seva obra ‘Beyond walls’ a la campa

Precisament a l’interior d’aquests edificis és on es projectaran les obres de videoart, que es canviaran a mitja biennal. Pel que fa a la resta de projectes, en canvi, la majoria ja estan instal·lats: des d’exposicions de fotografia, com la de l’anglès Gerrard Gethings, que contraposa la imatge d’una persona amb la d’un gos que manté la seva mateixa actitud, o la del fotoperiodista Tony Lara, que fa una al·legoria a la llibertat a través de dotze fotografies de gran format on apareix el maniquí del recent desaparegut Pep Aguareles; fins a escultures, com els animals que Toni Cruz està pintant i escampant per tot el bosc o les gegantines libèl·lules de l’argentí Matías; passant per muntatges més abstractes com una instal·lació sonora que denuncia la pèrdua de la vida orgànica a través del so de diferents esquelles o una altra que fa un homenatge a la naturalesa tot combinant la representació dels diners i dels arbres.

De tota manera, tal com va explicar el comissari de L’Andart, que no es va poder estar d’amagar la sorpresa, al juliol vindrà l’artista francès Saype a pintar la seva obra Beyond Walls a la campa que queda a sota de la casa del guarda. «Es tracta del dibuix d’unes mans que s’agafen que farà amb pintura ecològica sobre l’herba», va indicar Moles ressaltant que ara està fent l’obra als Champs de Mars de París i que després d’Andorra seguirà portant-la a altres llocs importants del món. «Tot i rebre alguna proposta per a aquest espai, hem anat a buscar aquest artista», va reconèixer el comissari.