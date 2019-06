El Doctor Music es cancel·la a causa de la reubicació

El Doctor Music Festival cancel·la la seva edició commemorativa que havia de celebrar-se del 12 al14 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló després del «duríssim cop» de la seva reubicació des del Pirineu de Lleida per risc d’inundacions.

Segons va informar ahir la promotora en un comunicat, l’import dels abonaments adquirits serà retornat íntegrament. El festival al·lega que l’«obligada reubicació del festival no ha estat ben acollida pel públic», ja que el festival havia de celebrar-se una vegada més a Escalarre (Valls d’Àneu) i després d’una «incomprensible i arbitrària decisió» de l’agència Catalana de l’Aigua (ACA), va haver de traslladar-se a Montmeló. La decisió de l’ACA que va forçar la reubicació del festival en un emplaçament diferent a Escalarre «ha causat que la majoria de compradors tornessin els seus abonaments». «L’alt nombre de devolucions d’abonaments que es va produir en comunicar la reubicació va suposar un «duríssim cop» per al Doctor Music Festival. Així mateix, el ritme de venda d’entrades per al nou emplaçament indica que «no seria possible assolir la quantitat mínima requerida» per oferir l’experiència que el festival havia somiat.

El propòsit del Doctor Music Festival ha estat «en tot moment» oferir als assistents l’experiència d’un esdeveniment de grans dimensions, amb una qualitat musical i organitzativa de primer nivell internacional, van defensar. «Sense una presència nombrosa de públic no seria possible aconseguir aquest somni. Un festival és sobretot la calor dels assistents».

Els organitzadors van criticar que van dedicar gairebé tres anys de treball molt intens que, «lamentablement, ha estat apallissat per decisions burocràtiques» que ignoraven. Senten la pèrdua del benefici econòmic que hagués produït al Pallars, i l’alt valor cultural i social d’acollir a Catalunya el festival més gran del sud d’Europa. Sobre el procés de devolució, van detallar que s’iniciarà el proper 21 de juny i serà automàtic per a totes aquelles persones que hagin adquirit els seus abonaments a través de doctormusicfestival.com. Rebran la devolució del total de l’import pagat sense haver de tramitar la sol·licitud.