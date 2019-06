La Festa Major del Puial celebra el seu 60è aniversari

La Festa Major del Puial celebra enguany la seva seixantena edició i, com és de costum cada 13 de juny, avui organitza la missa tradicional i la posterior benedicció dels pans a l’oratori de Sant Antoni del barri del Puial. Coincidint amb aquesta efemèride, l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella ha centrat el document del mes en aquesta festivitat. Tal com recorda aquesta publicació, l’origen es troba en la iniciativa d’un grup d’amics del barri, entre els quals hi havia Isidre Armengol, Àngel Julià, Jaume Simon de cal Pauet i en Trepaulos, que volien aprofitar la coincidència del dia de Sant Antoni de Pàdua amb l’inici del temps estival.

Tot i tractar-se d’una festa de barri, de seguida va començar a ser concorreguda per la gent de la vila i d’altres parròquies d’Andorra. I si bé en les primeres edicions la festa es feia amb recursos propis, després es van començar a organitzar quintos durant l’hivern per tal de recaptar els diners necessaris per a l’organització. L’Arxiu Comunal rememora els primers balls que es feien a la plaça per amenitzar la festa, al ritme dels acords d’un acordionista de la Seu d’Urgell anomenat Estevet el boig, però els actes van anar-se diversificant mica en mica per adaptar-se a les transformacions de la parròquia i, entre d’altres, va acollir rifes de porc i concursos de tir al plat. A dia d’avui, però, la festivitat es coordina a través d’una comissió de festes.