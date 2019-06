El PS detecta problemes d’accessibilitat als edificis comunals

El PS constata que es produeixen problemes d’accessibilitat en algun edifici gestionat pel Comú d’Escaldes Engordany i per aquest motiu demana que des de la corporació es portin a terme estudis en aquestes instal·lacions, per comprovar si es produeixen deficiències que puguin afectar als usuaris amb mobilitat reduïda.

De cara al ple que s’ha de celebrar demà, la formació tramita una pregunta al respecte, després de rebre les queixes d’una persona per les «mancances» que es produeixen als banys de la biblioteca comunal. Cèlia Vendrell, consellera del PS a la corporació escaldenca, exposava que una persona li va fer saber «les mancances que ha detectat en la poca accessibilitat als banys públics de la biblioteca d’Escaldes-Engordany per les persones amb mobilitat reduïda». Considera que el comú ha d’actuar-hi «sense dilacions» perquè «les administracions públiques han de ser un exemple en l’accessibilitat de tots els seus edificis i de tots els espais públics». Per aquest motiu fa la petició a la cònsol perquè «encomani un estudi tècnic on es descrigui per cada edifici i espai públic que gestiona el comú i la situació d’aquests en relació a la seva accessibilitat per a totes les persones, siguin quines siguin les seves necessitats d’adaptació».

Respecte a la problemàtica que poden causar els vols dels helicòpters amb destinació o sortida de l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell amb la construcció d’edificis elevats en el seu entorn, Vendrell demana ser informada sobre l’aprovació del reglament de servituds aeronàutiques, que estableix «una moratòria en la construcció d’edificis de més de 30 metres d’alçada en un radi de 3,3 quilòmetres a l’entorn de l’helisuperfície de l’hospital». I vol saber «què pensa fer» la corporació sobre aquest aspecte.

Per últim, l’autorització per part del comú de l’enderroc del Xalet Marcel i la construcció en la seva ubicació d’un habitatge de quatre plantes preocupa al PS perquè «aquesta nova construcció alterarà el conjunt arquitectònic de la zona i a més, el Comú ha autoritzat la construcció d’una paret de més de 12 metres d’alçada just a un metre de la façana principal de la casa veïna, tapant-la completament, coneguda com a casa Trenella». Per aquest motiu vol que la cònsol doni explicacions sobre la decisió i exposi perquè s’ha autoritzat «la construcció d’aquest nou edifici en les condicions que s’ha donat», considerant una clara vulneració del Catàleg comunal d’edificis, espais o elements d’interès històric, monumental, cultural o ambiental de la parròquia.