La Massana aporta 1,4 milions a EMAP destinats a fer inversions

El Comú de la Massana va donar llum verda ahir a un crèdit extraordinari d’1,4 milions d’euros que s’aportaran a EMAP. Segons va explicar el cònsol major de la parròquia, David Baró, la societat que gestiona l’estació de Pal Arinsal té previst invertir 3 milions d’euros aquest estiu per fer millores de cara a la temporada d’hivern i el comú, com a soci únic, hi farà una aportació d’1,4 milions per tenir els diners suficients.



Baró va detallar que entre les millores hi haurà l’ampliació d’algunes pistes, actuacions en el servei de restauració i que en «neu de cultiu es fa inversió important en maquinària i canons», un element «important» en cas que no hi hagi neu suficient. Igualment, també s’han previst una sèrie d’inversions en serveis informàtics, sistemes d’informació, indicadors i sistemes de gestió a nivell financer de l’estació. Segons el mandatari, les obres començaran «aviat» perquè estigui tot enllestit quan comenci la temporada.

Recursos propis

El crèdit es finançarà amb 1,18 milions provinents de la tresoreria i amb 212.000 euros que es van ingressar amb la venda d’uns locals a Arinsal. D’aquesta manera, doncs, el cònsol va destacar el fet que l’aportació no s’hagi de finançar amb endeutament, sinó que es disposa de suficients recursos propis per a l’operació. De la mateixa manera va elogiar la bona situació de les finances de l’estació. «Pal Arinsal cada any pot invertir i això és una bona notícia. Té capacitat d’inversió, té recursos propis i fa set temporades que tanca amb beneficis», va remarcar.



D’altra banda, el conseller de la minoria, Albert Esteve, en declaracions posteriors al ple, va valorar l’acord assolit entre les societats membres de Vallnord. «És bo que s’hagi arribat a un acord, però potser no és el millor acord que volíem nosaltres, perquè per part d’EMAP crec que la voluntat era deixar les coses com estaven», va apuntar, celebrant, això sí, que es mantingui el nom de la marca i el forfet conjunt, encara que amb un nom diferent. «Ens hem de felicitar que aquest producte tingui continuïtat, com a mínim, durant els propers anys», va destacar.

Inversions

D’altra banda, en la sessió també es van adjudicar els treballs de refecció de voreres de la parròquia, per un import de 142.807 euros i es va aprovar una ampliació de 50.000 euros per a la partida que es destinarà a les obres del carrer Major i la plaça de l’Església.

El Bike Park obre tots els circuits de manera diària

L’estació de la Massana va inaugurar al mes de maig la part inferior del Bike Park durant els caps de setmana i segons es va informar ahir des de Vallnord Pal Arinsal, a partir d’avui la instal·lació obrirà diàriament tots els seus circuits. El Mountain Park també inaugurarà la seva temporada oferint totes les activitats per a nens i adults fins al 8 de setembre. L’horari d’obertura serà de 10 hores a 18.30 hores. Segons es va detallar, en el cas de la bicicleta, hi haurà 29 circuits disponibles i 4 dels 6 remuntadors en funcionament. En el cas del Mountain Park, començarà amb un 71% de les activitats disponibles, tant per a adults com per a infants.



D’altra banda i en relació a la restauració, els cinc restaurants que hi ha al sector de Pal estaran oberts i a més, tal com ja es pot fer des de fa dues setmanes, si algú vol aprofitar per viure una nit de cap de setmana diferent, estan disponibles els sopars al Pla de la Cot. Aquest cap de setmana, com a afegitó, es podrà veure el partit de rugbi entre l’Stade Toulousain i l’ASM Clermont Auvergne.