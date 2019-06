El mes de maig es tanca amb un total de 473 persones sense feina

Per últim, des del departament d’Estadística també es va fer públic que el preu de tots els carburants va augmentar durant el mes passat respecte a l’abril del 2019: la gasolina sense plom de 95 octans (+1,9%), la sense plom de 98 octans (+1,9%), el gasoil de calefacció (+1,1%), el de locomoció (+0,9%) i el de locomoció millorat (+0,8%).

El nombre d’assalariats va ser de 41.860 persones, el que representa un increment del 2,6% respecte el mateix mes d’ara fa un any. Els sectors que més creixen són construcció (+9,2%), activitats immobiliàries i serveis empresarials (+7%), i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (+5,4%). En canvi, agricultura, ramaderia, caça i silvicultura amb un -5,9%, sistema financer amb un -5,8% són els que presenten pitjors números, segons les estadístiques fetes públiques pel Govern.

Per El Periòdic

