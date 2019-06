El PS promourà un ens públic per intervenir en el mercat immobiliari

Les crítiques del passat dilluns del president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) incidint en la problemàtica de l’habitatge ha desencadenat la reacció del Govern i l’oposició. Si dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres l’Executiu va anunciar la creació de l’Institut de l’Habitatge per recaptar dades que permetin elaborar un estudi sobre els preus de mercat, ahir el líder del PS, Pere López, va donar a conèixer que la seva formació presentarà una proposició de llei per crear «un ens públic que intervingui i prengui part activa en el mercat de l’habitatge».

La iniciativa legislativa socialdemòcrata consisteix en que aquest ens inverteixi amb capital públic, ja sigui a través de la compra, la construcció o la rehabilitació d’immobles, perquè «l’habitatge pugui arribar a un preu assequible a les famílies que més ho necessiten», segons va manifestar López. A més, el propòsit d’aquesta injecció d’habitatge públic és que també «serveixi de mecanisme regulador per a la resta d’habitatges», de manera que els preus «es situïn dins d’uns paràmetres normals quan ja no hi hagi aquesta escassetat d’oferta» va sostenir el president del grup parlamentari del PS.

En aquest sentit, el calendari que planeja el PS és poder tramitar aquesta proposició de llei «abans del 15 de juliol» per tal de fomentar, «just a la tornada de les vacances», un debat parlamentari «que suposarà un canvi de mentalitat per alguns que entenen que el mercat de lloguer és un mercat on el sector públic no hi ha de fer res».

Reaccions a l'Institut de l'Habitatge

En relació amb l’Institut de l’Habitatge que vol desenvolupar el Govern, López va remetre’s al prisma socialdemòcrata perquè l’Estat prengui partit. «A mi això em sona una mica al que va passar la legislatura passada, és a dir, a res en concret. Falten dades, és veritat. Però sobretot falten decisions concretes i pressupost públic destinat a donar solucions. I això és voluntat política» va afirmar el líder del PS.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va sostenir que l’Institut de l’Habitatge recull el fil de les mesures urgents de l’habitatge aprovades al final de la darrera legislatura, raó per la qual va defensar que l’organisme «respon a la necessitat de fer polítiques llargterministes».

El president del grup parlamentari de L’A, Ferran Costa, va declarar que aquest ens «és una conditio sine qua non per desenvolupar les polítiques d’habitatge». De fet, Costa va recordar que aquesta era «una proposta que estava al nostre programa», concretament sota la denominació de l’Institut Andorrà del Sòl.

«Per aplicar mesures sobre la problemàtica de l’habitatge primer cal identificar si el problema està en l’oferta o en la demanda» va considerar el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, qui va prioritzar «enfocar correctament un diagnòstic en el qual hi participin totes les administracions» en lloc «d’anar a cegues i moure’ns per impulsos com s’ha fet fins ara».

El president del grup parlamentari de CC, Carles Naudi, també va assenyalar que «ja portàvem la necessitat de tenir informació constant del lloguer i la vivenda» i va valorar positivament «la motivació» d’aquest ens. Amb tot, Naudi va opinar que «potser no cal crear un institut sinó fer-ho a través d’un departament de Govern», ja que va mostrar-se partidari de «no engreixar les institucions».

Finalment, el president de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va criticar durament al Govern «per marejar la perdiu» amb aquest ens. «El Govern no té cap intenció de solucionar la problemàtica de l’habitatge. Han passat la campanya electoral fent el porta-porta i deien que havien entès el missatge de la ciutadania i no han entès res. Ja no cola dir que la culpa és de Bartumeu perquè han congelat els salaris durant vuit anys. El forat entre el cost de la vida i els salaris és brutal» va sentenciar Ubach.

Baró contesta a l'AGIA

El cònsol major de la Massana, David Baró, va asseverar que el comú ja va tractar «fa mesos» l’objecte d’estudi de preus de lloguer per metre quadrat que reclamava l’AGIA i va expressar que, arran de les respostes dels inquilins, «es van trametre totes les dades» relatives als apartaments. En el cas que els càlculs obtinguts no hagin arribat al receptor, Baró va reiterar que «si cal reenviar-ho farem». H