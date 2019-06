Satisfacció per incloure Igualtat dins d’una secretaria d’Estat

Les diverses associacions feministes del país van mostrar-se satisfetes amb la inclusió d’Igualtat dins de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana i Igualtat, que liderarà l’excònsol menor d’Andorra la Vella Marc Pons.

«Vull creure que això ja ho tenien previst abans de la nostra reivindicació» va manifestar la portaveu d’Acció Feminista, Antònia Escoda, qui va reivindicar que «les dones representem el 50% de la població». En aquest sentit, Escoda va celebrar que per primera vegada s’hagi tingut en compte la igualtat com una qüestió que mereix una secretaria d’Estat. Quant a la fórmula escollida, la representant d’Acció Feminista va mostrar-se «una fervent de la participació ciutadana», raó per la qual va opinar que «no veig que siguin contradictòries» en referència a la compatibilitat d’ambdós àmbits sota un mateix paraigües. Ara bé, Escoda va insistir que la veritable prova de foc radicarà en que les polítiques d’igualtat siguin «palpables».

Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Montse Nazzarro, va recordar que aquesta «és una reivindicació de fa molts anys». Preguntada per la fórmula d’una secretaria d’Estat compartida, Nazzaro va admetre els seus dubtes sobre si aquesta hauria d’haver depès del ministeri d’Afers Socials.

La visió de l'oposició

«Si cada demanda s’ha de respondre amb una secretaria d’Estat potser no hi ha suficient pressupost» va assegurar el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, qui va declarar que la creació d’aquesta ha de perseguir «un objectiu molt clar per definir l’instrument».