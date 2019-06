El Vallbanc es reforça amb Jordi Aláez i Txus Rubio

Jordi Aláez ha deixat de ser jugador de l’FC Andorra de Gerard Piqué i passarà a formar part del Vallbanc FC Santa Coloma, equip amb el qual va començar a entrenar ahir i amb el qual disputarà la Lliga de Campions. En aquest sentit, el seu debut amb els colomencs serà el pròxim 25 de juny a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, Kosovo, en el partit contra el Tre Penne de San Marino, en la ronda preliminar de la Champions.

Per un altre costat, el club colomenc també va fer oficial ahir el fitxatge de l’internacional Txus Rubio, que arriba provinent de la UE Santa Coloma. «És un lateral dret de molta qualitat i internacional amb la selecció, un gran reforç per a la nostra defensa», va explicar l’entitat en un comunicat. A més a més, també van fer oficial el fitxatge de Juanma Miranda per aquesta fase. El nou central arriba provinent del Sant Andreu de la Tercera Divisió espanyola.

Joel, a l’escola de l’Inter/ L’Inter d’Escaldes va anunciar el substitut de Richard Imbernón com a coordinador del futbol base del club. Serà Joel Martínez, que va dirigir el benjamí de l’equip. «Estic molt content i agraït per la confiança que l’Inter m’ha donat per ser el nou coordinador de la base», comentava i afegia que «crec que l’escola, en els últims cinc anys, ha millorat moltíssim i per això la filosofia de treball seguirà sent la mateixa que hi havia».