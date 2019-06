L’Andorra Sènior Cup, de rècord un altre any

L’Andorra Sènior Cup, torneig referent del futbol veterà, celebra aquest any la seva desena edició i ho fa amb un rècord de participació, ja que hi prendran part vuit equips amb jugadors de més de 45 anys i 36 de més de 35. En total, això suposa 44 conjunts, és a dir, 1.300 persones entre jugadors i acompanyants provinents de cinc països diferents com són Andorra, França, Espanya, Portugal i Marroc. I hi havia llista d’espera.

En aquest sentit, la competició també comptarà amb 50 voluntaris, servei d’autobusos, fisioteràpia i trasllats als hotels. La competició, com cada any, es disputa amb partits de 30 minuts de manera ininterrompuda en tres instal·lacions: l’Estadi Nacional, la Borda Mateu i el Camp d’Ordino.

El quadre de més de 35 anys estarà format per 13 grups de tres equips i es classificaran els primers de cada grup i els quatre millors segons, mentre que en la categoria de més de 45 anys, hi haurà dos grups de quatre equips.

Com cada any, participen velles glòries del futbol com Saviola, Santi Ezquerro, Lekumberri, Martial Robin, Delfí Geli, Txomin Nagore, Barbarin, Valbuena, Javier Paredes, Emmanuel Ayuk, Clément Beaud o Nicolas Marín. Alguns dels equips destacats són l’Ezar, amb jugadors de la Primera Divisió espanyola, FAF Legends, Olympique de Marsella, Numància, Girona, Monkey Team, Bemiser Team, Association Pharma Médical Sportif, Gramenet, Pucela o Betxi.

Talin Puyaltó, organitzador de l’esdeveniment, va explicar que «mai pensaríem que ens consolidaríem d’aquesta manera» i va assegurar que «volem seguir consolidant-nos i anar creixent a poc a poc». Per la seva banda, Òscar Sonejée va remarcar que es vol treure l’espina de l’empat entre el Saragossa i el FAF Legends.