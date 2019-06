Cardelús es prepara per córrer a casa

Xavi Cardelús disputarà aquest cap de setmana la setena prova del Campionat del Món de Moto2, el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Per al pilot andorrà, aquesta és la cursa que disputa com a local, ja que és la que té lloc més a prop d’Andorra i la que comptarà amb el suport directe d’amics i familiars en un traçat on l’any passat no va poder competir amb una wild-car. A més, KTM podria aportar millores al xassís de la seva moto.

«Córrer al circuit de Barcelona-Catalunya és sempre molt especial perquè per mi, és el circuit on puc participar com a pilot local, he competit moltes vegades en aquest traçat i en categories diverses i el conec a la perfecció», comentava el pilot.