Llovera torna a la competició al circuit de noruec de Hell

Albert Llovera vol continuar aquest cap de setmana la seva progressió en una especialitat del món del motor que està creixent de manera ràpida, tant en equips participants com aficionats. Competeix en el Mundial de Rallycross, a Hell, (Noruega), situat a més de 500 quilòmetres d’Oslo. S’espera que els aficionats a les graderies superin els 25.000. Sens dubte, és un dels escenaris més espectaculars del mundial de l’especialitat. El traçat de la pista supera per poc el quilòmetre, amb 1.019 metres, amb el 67% d’asfalt i la resta terra, un 37%.

