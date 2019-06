«L’equip es muntarà al voltant de Diagne, estem encantats»

Ibon Navarro tanca la seva primera temporada com entrenador del MoraBanc Andorra, havent aconseguit entrar a les semifinals de l’EuroCup.

–Ha acabat la temporada dominant el català.

–Dominant, tampoc. Fins que no vam acabar l’EuroCup, anava a classe un cop per setmana i a vegades no podia, però després, hi he anat cada setmana, m’han ajudat molt a deixar-me anar i a casa, la meva dona i el meu fill parlen en català tot el dia.

–Quina valoració fa d’aquest curs?

–Ara, amb el temps, analitzant-ho tot, crec que hem fet una bona temporada. Estar a la competició europea fins a tan lluny passa un peatge, ho hem vist nosaltres i l’Iberostar Tenerife. Hem patit per mantenir-nos en la lluita per als play-off. També penso que, a vegades, és injust que l’èxit d’alguns equips com el Saragossa, el Joventut o el Manresa, que competeixen en unes condicions diferents de les teves, és a dir, en una competició, suposi el fracàs dels altres. No és casualitat que els equips que no juguen a Europa, hagin quedat per davant. Però ens hem quedat fora per una cistella.

–Amb què es queda de la feina feta?

–Amb la resiliència que ha tingut l’equip. Desembre i març vam patir molt, massa. L’equip ha tingut la capacitat de rearmar-se en els moments dolents i ha estat capaç de competir i recuperar-se. Ha estat molt competitiu fora de casa i això és el pas per estar a un següent nivell. Però també és cert que, a canvi d’això, l’equip ha perdut solidesa a casa.

–El MoraBanc ha augmentat aquest any més la seva identitat pròpia. Ho veu així?

–Pel que fa a joc i estil, s’ha continuat en la línia dels altres anys, també perquè hi havia un bloc de jugadors. No hauria sigut massa intel·ligent voler-ho canviar tot, la base era molt bona i el treball de Joan Peñarroya amb aquest grup va ser excel·lent i s’havia d’aprofitar. Hem crescut respecte a competitivitat.

–El que es va proposar a principi de temporada, ha passat factura?

–És evident que un cop es va arribar al Top16 a l’EuroCup, l’equip ha jugat millor. A la Lliga Endesa sempre hem tingut la motxilla ‘d’haver de, d’haver de’. És possible que ens equivoquéssim en el missatge, no en el contingut però si en la forma. És un club molt jove que només ha disputat la Copa del Rei, no tenim l’obligació d’entrar-hi però si la de competir per ser-hi. Quan es va aconseguir entra-hi, no es jugava a Europa i l’any passat va quedar eliminat de l’EuroCup al desembre. Haver de compaginar dues competicions, ens ha danyat a la Lliga Endesa. Per tant, el pes extra de tenir l’obligació d’entrar als play-off, ens ha passat factura.

–Se sent satisfet, doncs?

–Sempre et queda el regust del final. És una fita haver estat lluitant pels play-off. Però les quatre derrotes seguides ens van perjudicar molt.

–Quins són els objectius de la pròxima temporada?

–Primer, s’ha de fer el conjunt el més competitiu possible encara que s’haurà d’ajustar el pressupost. Hi haurà moltes cares noves per la marxa de jugadors com Andrew Albicy. Tenim la sensació que acaba un cicle. S’ha de refrescar l’equip. Els objectius han de ser competir i lluitar per estar al Top16, a la Copa del Rei i per entrar als play-off. El nivell de l’ACB ha crescut molt perquè venen autèntics monstres com Burgos, amb un pressupost molt alt, o el Tenerife. Serà difícil però ens prepararem bé.

–El MoraBanc està a punt d’entrar a l’EuroCup. Quin serà l’objectiu?

–Estar al Top16. Ens trobarem a equips a la fase prèvia que l’any vinent jugaran l’Eurolliga. És el lloc on ha d’estar el MoraBanc si finalment entrem a l’EuroCup.

–Llavors, es podrà fer un equip per entrar a la Copa del Rei i als play-off?

–Ho intentarem com aquest any. No hem estat tan lluny, només hem de donar una mica més.

–Hi va haver molt desgast.

–Sí, tant físic com mental. L’EuroCup és una competició molt curta en la que saps que cada partit és definitiu. La intensitat desgasta molt. Si no vas al 100%, et pot guanyar qualsevol però si vas al 100%, pots guanyar a qualsevol.

–Què ha fallat?

–Una part ve del desconeixement de la lliga, haver sortit relaxats o per falta d’activació. En 48 hores, és impossible que un jugador es prepari anímicament i respecte a intensitat per rebre dues dosis d’adrenalina, excepte si ho té al davant. Ens ha faltat experiència tant a l’entrenador com als jugadors en els finals d’alguns partits. A més, també ens ha faltat una mica de sort. Hi ha hagut partits que si havien de passar mil coses per perdre’ls, han passat.

–Com s’evita que això torni a passar?

–Sumant experiència, tant els jugadors com l’entrenador. Al final, cada dia i cada partit és una lliçó per moltes coses. Tant de bo els jugadors que segueixin aquí, les hagin après i les transmetin als nous.

–Quins jugadors espera conservar?

–Ara mateix, amb contracte, només estan Moussa Diagne, Guille Colom, David Jelínek i Miki Vitali. Sabem en quina situació estem amb el Moussa, perquè ha fet una temporada excel·lent i això no passa desapercebut per ningú. Jelínek també ha fet una temporada fantàstica a l’Eurocup. A Vitali li ha costat molt adaptar-se a la Lliga però el seu segon any pot ser bo, encara que és un jugador molt cotitzat a Itàlia. M’agradaria mantenir el màxim nombre de jugadors sempre que estiguin dins de les possibilitats econòmiques del club. Després, s’entrarà en una segona etapa, que és el dret de tempteig i després, al mercat, estarem en un segon o tercer esglaó perquè primer han de fitxar els equips d’Eurolliga, després els d’EuroCup que tenen més potencial econòmic i finalment, nosaltres. En aquest moment s’haurà de veure què queda i què necessitem.

–Parlem del cas de Moussa Diagne. Quina és la seva situació?

–És una pregunta per a ell. Va començar la temporada sent un quart o cinquè pivot, amb un plantejament de creixement a mitjà o a llarg termini. Està clar que el seu impacte, per la seva feina diària, és tremenda. El gran damnificat de la seva feina va ser Shayne Whittington, que va venir com un gran pivot i Moussa se’l va menjar amb la seva energia, la seva intensitat i les seves ganes de jugar millor. El secret d’aquesta millora ha estat la quantitat i la qualitat dels minuts que ha jugat, ha estat titular en el 98% dels partits, excepte quan ha estat lesionat. Ha estat fonamental sense fer l’equip al seu voltant.

–Sí.

–Ell sap que comptem amb ell i que estem encantats. Sap que aquí tindrà minuts, que això l’ajudarà a seguir creixent perquè té molt marge de millora i a més, ara, l’equip si es farà al seu voltant. A partir d’aquí, el que pensa, li hauríem de demanar a ell. Moussa ho valora però això és un negoci, si ve un equip i li posa un contracte important davant la taula, haurà de prendre una decisió. El que jo li he fet saber és que és complicat que tot i la gran temporada que ha fet, pugui anar de primer pivot a un equip del següent nivell. Si es queda aquí i segueix amb aquesta feina, demostrant la seva gana i juga millor, qui sap si l’any que ve estarem parlant que el vinguin a fitxar per ser un pivot de primer nivell.

–Es farà un equip pensant en ell?

–En la mesura del possible perquè la data del 15 de juliol està allà. Ho anirem fent al seu voltant però si arriba aquella data i marxa, ens haurem de moure de pressa i segur que no trobarem un jugador millor que ell. El club sempre es mou bé en el mercat. Fins aquella data, l’equip es muntarà en el seu entorn.

–Alguns cops ell ha liderat l’equip.

–Sí, però no voldria ser injust amb la resta. No hem d’oblidar que hem jugat dos partits molt difícils fora de casa sense ell i els hem guanyat. La plantilla es va construir perquè encara que falti algú, es mostri un gran nivell.

–Qui pot millorar?

–Tots tenen molt marge. Des de Guille Colom, que ha de fer un pas endavant a l’hora de fer més coses i no convertir-se només en un jugador que tiri, fins a Reggie Upshaw, que va venir aquí amb un rol i ha estat un jugador súper sacrificat per les absències de l’equip, ha crescut. Ha vist que pot ser un jugador de molta energia. Walker, en pretemporada, ja va mostrar el que podia oferir, però han passat coses perquè no ho fes. Vitali té una qualitat molt alta però el fet de ser nou a la lliga li ha passat peatge, igual que a Dylan Ennis. John Shurna ha estat el que volíem, el termòmetre de l’equip. Ha ajudat l’equip a ser millor. Rafa Luz ha fet un pas endavant després d’haver jugat a Brasil. Jerome Jordan ha demostrat que pot jugar a l’EuroCup.

–Colom ha tingut pocs minuts i a vegades ha semblat que no es comptava amb ell. Ho veu així?

–És un jugador amb un rol molt clar i ell ho assumeix així. És un tirador però no demostra diàriament la capacitat de fer més coses. Necessitem que les faci. Quan l’equip no ha tingut la figura de Jelínek, ha hagut de tirar d’ell. Però no ha mostrat la seva capacitat de generar des del rebot, podria haver jugat quan faltaven Ennis o Miki. Li va faltar la capacitat atlètica quan faltava Walker. El repte, ara, és que doni més. Estic molt content perquè aporta moltes coses al dia a dia, en el vestuari. Li tinc molt respecte. Aquí se’l veu com un júnior i no ho és, És un professional que ha nascut a Andorra i ha de tenir l’exigència de qualsevol professional. No ha de tenir un tracte especial per ser del país. Se li ha d’exigir aquestes coses perquè té talent i qualitat. Ha de sortir de la seva zona de confort. L’any que ve ha de fer un pas endavant i fer més.

–Què es necessita amb els nous fitxatges?

–Primer hem de saber quin serà el nucli que mantindrem de cara a l’any vinent. S’ha de pujar el nivell físic de la plantilla, mantenint el talent. No hi haurà cap jugador estrella. Això ens ajudarà a competir sempre. Estem treballant en això. Potser toquem a la porta els primers, però després ve gent amb més diners. Anem molt bé a l’hora de planificar la plantilla.