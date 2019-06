Mor un resident de 55 anys que pilotava una avioneta a l’Alta Cerdanya

Un resident de 55 anys va morir ahir dijous a la tarda en un accident d’avioneta a Saillagouse, a la Cerdanya Francesa. Segons va informar el mitjà l’Indépendant, l’home pilotava l’aeronau i anava acompanyat d’un altre passatger, originari de Tolosa. La policia va confirmar que hi havia una víctima resident, però no en va desvelar la identitat. El sinistre va tenir lloc als voltants de dos quarts de quatre de la tarda per motius que encara es desconeixen, tot i que els mateixos mitjans francesos apuntaven que les condicions climatològiques i la visibilitat eren favorables.



Alguns testimonis van explicar als mitjans de comunicació que van veure baixar l’avioneta de manera sobtada abans de col·lidir contra el terra i després es va incendiar, a uns cinquanta metres de la carretera. El 90% de l’aeronau es va incendiar. Els bombers francesos van anunciar a través del seu compte de Twitter que van destinar una trentena de dotacions fins al lloc dels fets, on també s’hi van desplaçar quatre gendarmes de la brigada d’alta muntanya d’Osséja amb un helicòpter. Les primeres informacions apuntaven que l’avioneta s’hauria enlairat des de Tolosa, però el rotatiu La Dépêche du Midi va negar-ho.



Al tancament d’aquesta edició, es va saber que la secció de la gendarmeria de transports aeris de Tolosa va obrir una investigació per mirar d’esclarir les causes de l’accident, en col·laboració amb la gendarmeria de Prades, als Pirineus Orientals. L’avioneta era de la marca Cesna i del model 172, amb quatre places i matrícula francesa.