Marsol no descarta un pacte amb terceravia de cara a les comunals

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ahir va mostrar-se convençuda que el comitè parroquial de Demòcrates de la capital «donarà suport a la voluntat de sumar» de cara a les eleccions comunals del desembre i va manifestar que és molt probable que doni suport a un pacte preelectoral amb L’A, terceravia o independents. Malgrat reiterar la seva voluntat de sumar i buscar aliances, però, va advertir que el primer pas és que el partit «es manifesti i digui quin candidat o candidata vol com a cònsol» i va recordar que està decidida a tornar a encapçalar la llista.

De fet, la cònsol major va rebutjar que la recerca de suports per a les parroquials tingui alguna cosa a veure amb la por a perdre les eleccions després que en els comicis del passat abril d’Acord i el PS guanyessin a la capital tant en la llisa nacional com en la parroquial. «Por no en tinc, és per sumar per a la parròquia; per què no apropar-nos i fer un projecte comú amb liberals i altres forces?», va preguntar retòricament tot recordant que l’electorat sol tenir un comportament diferent en les eleccions a la corporació comunal que en les nacionals.

Just abans d’aquestes declaracions, Marsol i el cònsol menor, Miquel Canturri, van assistir a la missa i el repartiment de pans davant de l’oratori de Sant Antoni, en el marc de la Festa Major del barri del Puial, on van assistir un centenar de padrins i padrines per celebrar la festivitat i recollir els panets beneïts del mossèn de la parròquia, Ramon Sàrries.