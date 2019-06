El nombre de turistes cau un 1,3% a l’hivern i baixa dels 1,5 milions

Els inputs que van arribar durant l’hivern dels diferents actors del sector turístic alertaven que la temporada de neu no havia anat tan bé com altres anys. Andorra Turisme va corroborar-ho ahir: no només no es va assolir l’objectiu de créixer un 2,1% en el nombre de turistes, sinó que va disminuir un 1,3% respecte a l’any passat. És a dir, van entrar al país 1.495.528 turistes, 19.219 menys que el període anterior i 51.029 menys que les previsions. D’aquesta manera, es va posar punt final a set anys de creixement continu que han portat un 36% més de turistes. El gerent de la parapública, Betim Budzaku, va assegurar que la reducció «no és un senyal d’alarma» i va atribuir el descens a una única variable: la manca de neu. El nombre d’excursionistes –aquelles persones que venen al país però no pernocten– va créixer un 3,4% fins als 1,9 milions, el que va permetre compensar les estadístiques. En total, van acudir al Principat 3.440.000 visitants, un 1,3% més que la temporada anterior.

Budzaku atribueix el descens a la falta de neu tot i confia a poder créixer durant l’estiu

L’arribada de menys turistes es va traduir en una caiguda de l’ocupació hotelera del 4%, segons la informació facilitada per la Unió Hotelera, i la mitjana es va situar en el 62%. La dada coincideix amb la disminució del 4,2% de les pernoctacions, d’acord amb les dades que el Departament d’Estadística va facilitar a Andorra Turisme. L’organisme va fer una previsió de creixement del 2,1% per arribar als 5,3 milions de nits dormides en establiments hotelers en comptes dels cinc milions que finalment es van assolir. La pernoctació mitjana, en canvi, es va mantenir en les 3,4 nits, una dècima menys que el 2018.



Tot i els índexs negatius, Budzaku va reiterar que els resultats «no han de convidar al pessimisme» perquè cal tenir en compte que «ha sigut la pitjor temporada meteorològica des del 2011», va manifestar, en referència a les escasses nevades i les altes temperatures que van acompanyar l’hivern. De fet, Grandvalira i Vallnord van vendre 44.331 dies d’esquí menys que la temporada anterior, el que suposa un descens de l’1,8% i cedir el llindar dels 2,5 milions de forfets venuts.

Creix la venda d’entrades d’oci

La campanya d’hivern, que analitza el sector des de l’1 de desembre fins al 30 d’abril, també va deixar altres resultats. D’una banda, i a falta de neu, la demanda es va redirigir cap a altres serveis d’oci, els quals van augmentar la venda d’entrades un 6,6%. Entre Caldea i Inúu, Naturlandia, el Palau de Gel i els refugis, així com les diverses ofertes culturals del país, els visitants van adquirir 291.589 tiquets.

Andorra rep 3,4 milions de persones, però el mercat espanyol decau i el francès accelera



De l’altra, el mercat espanyol ja no veu Andorra tan atractiva com l’any passat. Per contra, els francesos i els turistes d’altres nacionalitats sí que la troben més interessant . En altres paraules, van venir al Principat 26.746 excursionistes espanyols menys i 82.092 francesos més. Les xifres dels turistes són similars: 55.875 espanyols van decidir no venir i 90.417 gals van apostar pel Principat. Respecte als mercats llunyans, i en concret el rus, Andorra Turisme va reconèixer que ha sigut «una temporada complicada».



Sigui com sigui, Budzaku creu que el turisme pot créixer durant l’estiu i superar les previsions inicials. Les pròximes fites per aconseguir-lo són el Cirque de Solei i les rebaixes d’estiu, que començaran el divendres que ve.

Canals espera les xifres que genera ‘Rebel’ per decidir el futur del Cirque du Solei

La pregunta a la ministra de Turisme, Verònica Canals, i al gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, era obligada: què passarà amb el Cirque du Solei? Canals va admetre que «ha aportat moltíssim» al país, però l’Executiu i la parapública prendran una decisió conjunta quan finalitzi l’espectacle Rebel. «Es prendrà basant-se en les xifres que reporti al país i tenint en compte l’evolució dels últims anys», va precisar, a la vegada que va posar en relleu la importància de «calcular el retorn pel que fa a les compres que realitzen els visitants». Amb els números a la mà, es reuniran amb els diferents actors del sector per exposar-los la situació. Sobre la taula hi ha tres opcions: seguir amb el circ, prescindir de l’espectacle o «plantejar una altra cosa complementària», va anunciar la ministra.

Budzaku també s’aferra a les xifres i va explicar que la venda de les entrades de Rebel va «molt bé» i creu que el reclama que genera el Cirque du Solei arreu ajudarà a remuntar les dades de visitants a l’estiu.