Deu anys de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Durant el mes d’agost, en canvi, s’han previst diverses propostes vinculades a iniciatives ja existents i consolidades, com el Festival Càtar del Pirineu Català o la Baixada dels Raiers de Coll de Nargó. En el marc del festival, el diumenge 4 d’agost alguns membres de l’institut protagonitzaran la taula rodona Noblesa a Catalunya: dels castells feudals als palaus urbans a Josa de Cadí, mentre que el diumenge 11 Carles Gascón i Oliver Vergés impartiran la conferència Dels Caboet als Castellbò a Castellbò. Com un més dels actes de la Baixada dels Raiers de Coll de Nargó, Daniel Fité i Lluís Obiols faran una visita en la qual exposaran alguns aspectes de l’evolució urbanística del nucli nargoní.

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), que va presentar-se públicament al novembre del 2009, celebra enguany el seu desè aniversari amb un ampli programa d’activitats , que es duran a terme a tots els municipis de la comarca entre el 16 de juny i el 16 de novembre. En total, l’entitat oferirà fins a 22 propostes, entre les quals hi ha vuit conferències, sis caminades i quatre visites guiades, dues jornades de caire acadèmic, una taula rodona i la presentació d’un llibre.

Per El Periòdic

