Mirada captivadora de Nefertiti des d’Escaldes

Un dels personatges més seductors de l’Antic Egipte es troba observant tothom qui passa per la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. El bust de qui fou esposa del faraó Akenaton és una de les obres artístiques més admirades de l’antiguitat i font de moltes llegendes. En aquesta figura es va inspirar l’escultor Jordi Díez per crear la seva obra Nefer 2.0, instal·lada ahir a l’espai urbà escaldenc.

El paisatge que podrà observar qui va ser component de la dinastia de l’antiga casa reial egípcia serà molt diferent de l’aridesa del desert del que va ser el seu imperi. La bellesa de Nefertiti ha passat a la història a través del seu bust. Díez va destacar que la seva és «una escultura que a banda de ser d’un rigor formal excepcional, proposa una mena d’enigma», perquè compta amb una fisonomia amb un grau evolutiu molt elevat. A més, l’ha fet amb un element distintiu, com és l’absència d’ulls. Tot i això, «proporciona una mirada molt especial, ja que no mira i a la vegada ho observa tot», va dir Díez.

L’obra està feta d’acer i mesura 1,80 metres. Està situada sobre una base de pedra de granit d’Andorra d’uns 1.500 quilos. La confecció de l’obra «ha estat possible gràcies a un escaneig en tres dimensions i posteriorment tot un seguit de soldadures han donat l’obra per acabada». El conseller major d’Escaldes-Engordany, Josep Tudel, va indicar que «ha estat una sort molt gran poder trobar l’artista i, a banda que l’escultura estigués disponible, ja que té una projecció internacional molt gran», i serveix com «un detall que feia temps li mancava a la plaça Coprínceps». Tudel va avançar que «aquest emplaçament serà de caràcter definitiu».