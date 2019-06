La patronal alerta d’un increment sobtat de les cotitzacions a la CASS

La patronal va enviar ahir un toc d’alerta al Govern davant d’una eventual pujada de les cotitzacions a la CASS a curt termini. La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va reunir-se per primera vegada des que van jurar el seu càrrec amb el cap de l’Executiu, Xavier Espot, i el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, per demanar-los que, en referència a una possible pujada de la recaptació dels assalariats i de la part empresarial, «tinguin en compte la realitat del teixit productiu del país a l’hora d’implementar mesures de sostenibilitat» i «el ritme d’aplicació» d’aquestes accions. De fet, augmentar les cotitzacions és una mesura que també és defensada pel Consell d’Administració de la CASS i que també va ser plantejada per Espot durant el seu discurs d’investidura com una de les accions a valorar en el marc del pacte d’Estat per fer front a la sostenibilitat de les pensions en el futur.

En un comunicat, la CEA va recordar la importància de la patronal per participar «activament» en el pacte d’Estat que vol posar en marxa el nou Executiu per afrontar la sostenibilitat de la CASS i de les contribucions per vellesa. El president de la patronal, Gerard Cadena, té coll avall que les cotitzacions probablement s’hauran d’incrementar a llarg termini, però espera que aquesta decisió «s’endarrereixi el màxim possible» perquè tem que l’augment de la pressió fiscal faci perdre competitivitat a les empreses. Cadena admet que cal garantir el pagament de les pensions i que totes les parts hi hauran de posar de la seva part, encara que es mostra preocupat pels primers informes que s’han publicat fins ara, i que preveuen, per exemple, incrementar fins a sis punts percentuals les cotitzacions en 12 anys. «Tot això incideix en el compte d’explotació de les empreses i és important tenir la seva opinió», va afegir Cadena, que creu que en cas que aquesta acció acabés tirant endavant, caldria replantejar un nou termini.

Diferents propostes

«Si es poden estar d’incrementar, tots estaríem ben contents», va dir Cadena, que relata que en cas de fer-ho, les empreses veurien com se’ls incrementa la despesa. El màxim responable de la patronal, que es va mostrar satisfet per la primera presa de contacte amb el nou Govern, també va proposar altres opcions sobre la taula, que inclouen apujar l’edat de jubilació, un punt sobre el qual Espot, que també hi va fer referència en el discurs d’investidura, a priori hi tindria més reticències. En tot cas, Cadena va explicar que «no es pot estudiar només una sola cosa en especial», sinó un conjunt de factors per tal d’arribar a un acord de país, i es va mostrar satisfet perquè tots els partits polítics que es van presentar a les eleccions van proposar un pacte d’Estat per aconseguir que el sistema de pensions no entri en fallida.

El Govern no va donar cap resposta concreta a les peticions de la patronal, i la previsió és que es facin més trobades. Gerard Cadena es mostra optimista per la voluntat que tenen tant l’Executiu com les forces polítiques per avançar en les converses. «El més important és que tots els grups ho tenen i la manera per arribar-hi s’ha de veure», va indicar el president de la patronal.

D’altra banda, la CEA també va demanar a l’Executiu que s’incideixi a les administracions públiques perquè prioritzin la contractació de serveis i la compra de productes a empreses andorranes. En aquest sentit, Cadena va explicar que s’han trobat amb «disfuncions» a diferents sectors com el de la construcció, que s’han queixat per la concertació de serveis a corporacions de fora del Principat, quan aquestes prestacions «les podrien donar aquí». «No estem parlant que no hi hagi prou competència o que sigui un problema de preus», va assegurar Cadena, que creu que algunes situacions actuals són un «greuge comparatiu» per a les societats andorranes «que paguen impostos» al país.

Excés de burocràcia

A més, els representants de la CEA també es van queixar per l’excés de burocràcia a l’hora de demanar els permissos per obrir noves empreses o comerços i per això, van demanar que s’agilitzin i es simplifiquin els tràmits adminsitratius. Per això, Cadena proposa que les tramitacions «siguin més ràpides» i que «es faci més confiança a les persones». Alhora, demana que en cas que es produeixin incompliments en un nou negoci, que es tanqui l’establiment. «S’hauria de trobar un sistema molt més àgil», conclou el president de la CEA.

La CEA espera tenir un rol més actiu en l’acord amb la UE

33 La CEA espera que tenir un paper més rellevant en les converses sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). «La patronal espera que la creació de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus es tradueixi en una millor participació dels agents econòmics i socials en tot aquest procés», afirmava la patronal en el seu comunicat. Alhora, la CEA va explicar que està preparant un anàlisi sobre quines especificitats caldrà defensar en la negociació per la lliure circulació de persones. D’altra banda, també en l’àmbit d’actuació internacional, la CEA va insistir en la necessitat de treballar conjuntament amb el Govern per organitzar la Trobada Empresarial Iberoamericana i per donar continuïtat «de manera més eficient i efectiva possible» als treballs per definir i promocionar la Marca Andorra.