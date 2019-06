Acord entre Junts i ERC per governar a la Seu

Junts per la Seu (JxCat) i ERC van segellar ahir un pacte de govern per a l’ajuntament de la capital alturgellenca, el qual convertirà a Jordi Fàbrega en alcalde aquest dissabte per un període de 27 mesos. Mentre, la resta de legislatura l’encapçalarà al consistori el republicà Francesc Viaplana i tots dos alcaldables ocuparan de forma alterna, en el període en què no estiguin al capdavant de l’ajuntament, una tinença d’alcaldia d’Administració i governació. L’acord entre les dues formacions també s’aplicarà al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i, per tant, el càrrec de president l’ostentarà primer un representant electe de JxCat i després un d’ERC, un any i mig abans d’esgotar el mandat.



Fàbrega va explicar que l’acord amb el qual han arribat amb ERC permet tirar endavant un «govern estable» tant a l’ajuntament com al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i va dir que totes dues formacions consideren que aplicar la «proporcionalitat» de vots obtinguts als comicis del 26-M «és la millor eina per traspassar la voluntat del poble sortida de les urnes». També va afirmar que el pacte no «tanca la porta» a dialogar amb la resta de partits polítics amb representació a totes dues institucions.



El cap de llista d’ERC i president de la formació a l’Alt Pirineu, Francesc Viaplana, va deixar clar que volen «treballar plegats» amb els nou regidors que sumen les dues formacions al consistori (cinc de JxCat i quatre d’ERC) com amb els quinze representants de l’ens comarcal (nou de JxCat i quatre d’ERC). També va definir com a «sòlid» i «basat en la voluntat popular» el govern que conformaran a les dues administracions i, en el cas de l’ajuntament, va afegir que l’objectiu és que es «pensi en la Seu i Castellciutat i no en el partit polític de cadascú».



Les dues formacions van destacar que els seus programes electorals tenien una coincidència superior al 80 % i que, en clau catalana, tots dos partits defensen «els drets i les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans de Catalunya i de tota la Unió Europea»

Crítiques

Per la seva banda, des de Compromís X La Seu, a través d’un comunicat, van valorar l’acord de governabilitat entre JxCat i ERC com un pacte que «dona l’esquena» a la ciutat i «amaga el fracàs electoral» d’aquestes formacions. En aquest sentit, consideren que els republicans estan oferint «tot el poder» als «hereus» de l’antiga CiU amb la finalitat de repartir-se el mandat i, van afegir, «mantenir la teranyina d’interessos creats a l’entorn de l’Ajuntament, Hospital i Consell Comarcal».



L’alcaldable de la CUP al consistori de la capital alturgellenca, Xènia Antona, va lamentar que ERC hagi fet un «apropament cap a la dreta», permetent que hi hagi una «continuïtat» en el govern i no un «canvi real». A més, va explicar que el seu partit volia explorar una aliança amb els republicans, tenint en compte que tant ells com la seva formació havien incrementat el nombre de vots i regidors. D’altra banda, en el cas de Junts i Compromís, van exposar que les seves «discrepàncies programàtiques» impedeixen poder arribar a cap acord.