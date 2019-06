Escaldes tindrà el primer parc d’esbarjo per a gossos del país

Els cònsols d’Escaldes-Engordany estan mirant d’enllestir les negociacions amb uns privats per poder llogar un terreny ubicat a l’avinguda del Fener per fer-hi un parc d’esbarjo per a gossos. Es tractaria del primer al país que disposaria d’un circuit d’agilitar per als animals i estaria distribuït en una superfície de 1.340 metres quadrats. De manera paral·lela, i a l’espera de poder tancar l’acord definitiu, la corporació està treballant en el projecte per veure quines obres s’hi haurien de dur a terme, quin circuit d’agilitat s’hi pot emplaçar i quin seria el cost de la compra de tots aquests elements. «És un projecte que vol donar resposta a la demanda de diversos propietaris de gossos que ens havien demanat de poder disposar d’un parc per a les mascotes», va detallar la cònsol major, Trini Marín.



La previsió és que l’espai estigui tancat i que inclogui un pipicà i fonts d’aigua i no es descarta contractar algú perquè en faci la vigilància. Igualment es preveu elaborar un reglament específic per al parc perquè els propietaris han de ser responsables a l’hora de portar-hi els animals. Amb aquesta zona la corporació també busca que els amos de gossos pugui disposar d’un espai on deixar-los deslligats, evitant que ho facin quan passegen per la via pública.



La consellera de la minoria, Cèlia Vendrell, va explicar que el lloguer seria de 1.340 euros al mes durant el primer any i que s’incrementaria fins als 2400 a partir del segon i fins a la finalització del contracte. Així, davant els esforços econòmics que considera que es fan des del comú per donar serveis als propietaris de gossos, també va reclamar una campanya de comunicació i conscienciació per aconseguir que en tots els espais públics aquests propietaris siguin cívics i recullin les tifes dels seus animals. També va reclamar «intransigència» amb aquells a qui s’hagi de multar.

Pàrquing

D’altra banda en el ple celebrat ahir també es va aprovar l’adjudicació de les obres del nou aparcament de la carretera de l’Obac, que es començarà a construir la setmana que ve i tindrà un cost de 213.827 euros.

Per últim, també es va informar de l’execució pressupostària del primer trimestre, que presenta un superàvit de 4,9 milions. Pel que fa a l’endeutament, es va informar que se situa en 16,1 milions d’euros, esdevenint el nivell més baix dels darrers 20 anys.

Anàlisi per encabir torres i helicòpter al Clot d’Emprivat

El cònsol menor d’Escaldes, Marc Calvet, va explicar que el comú i l’hospital estan treballant conjuntament per mirar que la necessitat d’establir els trajectes dels helicòpters que operen al centre mèdic, no condicionin el desenvolupament urbanístic del Clot d’Emprivat, on es poden construir torres de fins a 20 plantes d’alçada. Calvet va exposar que es mira de trobar la manera de «fer-ho tot compatible». Així, una de les solucions seria determinar en quin punt de la parcel·la es pot aixecar la torre perquè no afecti la línia de vol i en quins punts no. Tot i així, si en algun cas no es troba alternativa, podria passar que els edificis haguessin de limitar la seva alçada a menys plantes de les 20 a què tenen opció. En roda de premsa es va informar que no han rebut cap altre projecte, informació que no es va voler donar en el ple.

Vendrell retreu la falta de protecció del patrimoni

La consellera del PS, Cèlia Vendrell, va criticar l’immobilisme a l’hora de protegir un bé d’interès cultural per a la parròquia com és Casa Trenella. En el torn de precs i preguntes va recordar que la façana d’aquest immoble, de mitjans del segle XIX, està inclosa al catàleg d’Edificis, espais o elements d’interès històric, monumental, cultural o ambiental de la parròquia i que, ara, veurà com tot just un metre al seu davant s’hi construirà un bloc de quatre pisos que la taparà totalment. Per aquest motiu va reclamar que es paralitzin les obres i que el comú intenti fer de mediador entre els dos propietaris per aconseguir un canvi de projecte que permeti mantenir la visibilitat d’un «element clau del nostre patrimoni». «Els estan enterrant en vida», va etzibar a la cònsol en referència als propietaris de Casa Trenella, que eren entre el públic.



Vendrell a més defensa que hi ha un error en l’elaboració del cadastre que és el que ha permès que la nova construcció pugui ser tan pròxima a l’antiga.



La qüestió va generar una forta tensió entre la consellera i els cònsols, que van remarcar que les obres compleixen totes les lleis i que en tot cas, si es considera que el cadastre estava malament, s’havia d’haver presentat al·legacions quan es va aprovar, però que ara no es pot canviar. A més van assegurar que ja han intentat mediar entre les parts i que si no hi ha acord, qui hauria de resoldre-ho és la Batllia perquè és una qüestió civil. De fet es va avançar que la família que vol construir el nou edifici està disposada a separar-lo dos metres i mig en comptes de només un metre.



La cònsol major, Trini Marín, va reivindicar la defensa del patrimoni i va recordar que Cas Trenella és un edifici inventariat i no d’interès.