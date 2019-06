L’ACA alerta que els exàmens per conduir una moto són «massa laxos»

Una setantena de motoristes ja ha realitzat els cursos de conducció segura que ofereix fins al juliol l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Ahir el van dur a terme la trentena d’agents de circulació de la capital que van sobre dues rodes i que per primera vegada van fer una formació específica. «Fins ara, a Andorra mai s’havia ofert cap curs de conducció segura», va indicar ahir el secretari general de l’ACA, Antoni Sasplugas. A falta de cursos al respecte, i preguntat per l’exigència de les formacions i els exàmens per obtenir el permís de conduir, Sasplugas va assegurar que és «molt laxa» i massa fàcil». En aquest sentit, i veient que «la realitat no convergeix amb els esforços de l’ACA», l’entitat va tocar el crostó al Govern i va recomanar-li ampliar i endurir les proves.

Els agents de circulació de la capital realitzen cursos de conducció segura per primera vegada

«Quant a exigència en matèria de seguretat viària, Andorra està a molta distància dels països veïns i dels punters», va asseverar Sasplugas, a la vegada que va advertir que al Principat «es pot conduir una moto de gran cilindrada superant una prova que consisteix a passar uns cons correctament en un circuit de formació».



Per donar valor a les reivindicacions de l’ACA, va citar un reguitzell de problemàtiques que es tradueixen en un major risc de patir accidents: «No se’ls ensenya a anar per la carretera ni la mecànica del vehicle, no entenen els elements elèctrics de la moto i no els eduquen en la importància de mirar l’entorn més enllà del manillar, no saben com posar els pesos a la moto i, sobretot, no interioritzen la sensibilitat de la prudència». Tots aquests aspectes, segons el secretari general de l’ACA, «els aprenen a força d’anar en moto, i és aleshores quan es produeixen accidents». Per aquesta raó, Sasplugas va reivindicar la importància «d’anticipar-se» i, així, evitar sinistres.

Accidents a l’alça

No hi ha cap setmana en la qual no hi hagi, com a mínim, un accident de motocicleta a les carreteres del Principat. Per això, l’ACA ha propulsat la campanya Missió Zero Accidents amb la que, conjuntament amb el Govern i altres actors del sector, volen reduir la sinistralitat i la mortalitat a la xarxa viària. Durarà tres anys i el primer, el 2019, posa tota l’èmfasi en els conductors de dues rodes.

«Al Principat es pot conduir una moto de gran cilindrada superant una prova que consisteix a passar uns cons»

L’entitat fa mesos que alerta que hi ha una deficiència d’educació i de formació viària en els conductors de motos. Aquestes mancances tenen xifres: entre el 2004 i el 2017, el 37% dels morts a la carretera viatjaven sobre les dues rodes, 23 punts per sobre de la mitjana europea, segons un estudi del Parlament Europeu. A més, les cinc persones que van morir en accidents de trànsit al país eren motoristes i, a més, conduïen motos de gran cilindrada.

Ampliar el curs a altres comuns

Els urbans d’Andorra la Vella van realitzar el curs perquè la corporació va cedir l’espai on es fan per a la resta de la ciutadania, a l’aparcament d’autobusos de davant de l’edifici administratiu del Govern. Com a contraprestació, se’ls va oferir gratuïtament la formació. Davant la bona rebuda que va tenir, Sasplugas va allargar la mà a la resta de comuns o col·lectius interessants perquè també el facin. Els cursos per a la societat civil se seguiran fent cada cap de setmana fins a finals de juliol.