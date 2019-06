Gea declara voluntàriament i demana la seva llibertat

El secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, va declarar de manera voluntària ahir al migdia a la Batllia, tal com havia sol·licitat fa una setmana. En aquest context, Gea va fer una declaració de més de quatre hores en la qual va donar llargues explicacions sobre tot el que se li va demanar.

Cal recordar que Gea i el tresorer de l’entitat, José García, es troben en presó provisional per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

En aquest context, Gea va aprofitar per reiterar la seva innocència i va sol·licitar la seva llibertat i, en el cas que no fos així, substituir la presó per l’arrest domiciliari. En aquest sentit, la batlle els va dir que podrien presentar un escrit i, per tant, no va prendre cap decisió en la jornada d’ahir, ja que la petició es traslladarà al fiscal la setmana vinent i, en funció d’això, decidirà quina decisió pren.

Pel que fa a la declaració, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, «no hi ha hagut cap sorpresa o novetat». Així, segons fonts properes a Gea, «va tenir dificultats en les seves manifestacions perquè no es podien justificar, ja que la policia es va emportar tota la documentació» durant els escorcolls a la FAF, que es va saldar també amb l’aleshores president de l’entitat, Víctor Santos, detingut. En aquest cas, Santos va sortir en llibertat i poc després va presentar la seva dimissió per no entorpir la investigació.

A més a més, les mateixes fonts van indicar que «està delicat pels problemes de cor» i que «tenia ganes de declarar perquè si donava explicacions, podria sortir en llibertat abans». «Aquestes han estat raonables», remarcaven.