Adonar-se que sempre es pot millorar

Reduir la sinistralitat passa per incidir en diferents factors

En tres torns, una trentena d’agents de circulació de la capital van realitzar ahir el curs de conducció segura en moto que l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ofereix a qualsevol motorista que vulgui millorar les seves habilitats sobre les dues rodes amb un clar objectiu: evitar accidents. Fins aleshores, l’única formació que havien rebut al respecte va ser quan es van examinar del permís de conduir. Primer van fer la part teòrica a les instal·lacions del Servei de Circulació. Allà els van insistir en la importància de la bona tècnica i la bona prudència vers les dolentes. I el formador ho va fer amb un exemple que difícilment se’ls oblidarà: van plasmar el cas de Marc Márquez, el pentacampió de MotoGP. «El pilot té una tècnica impol·luta, per això és el millor del món. En canvi, és imprudent i, a causa d’això, pateix caigudes», va explicar el secretari general de l’ACA, Antoni Sasplugas. Amb les motocicletes que porten en el dia a dia, els urbans van fer els exercicis de la part pràctica. «És la millor manera de poder aplicar les habilitats apreses», va precisar Sasplugues. Van practicar la frenada amb i sense ABS, i amb terra lliscant. Entre d’altres exercicis, van fer frenades d’emergència amb esquiva. Amb tot, el secretari general de l’ACA n’extreu una conclusió: «Qualsevol persona, en general, té la percepció que és la millor conductora del món i que la resta no ho és. Després del curs s’adonen que elles tampoc en saben suficient».

Per Alba Casanovas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació