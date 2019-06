Torna la Marxa Tres Nacions carregada de novetats

La quarantena edició de la Marxa Tres Nacions by Aquadrink se celebra avui. És una edició carregada de novetats, la més important és el canvi d’organitzador, on José Antonio Hermida, juntament amb Octagon Esedos, assumeix tota l’organització de la mítica i històrica marxa cicloturista.

Avui a les 7.30 hores, els mil participants que formaran part de la quarantena edició de la marxa sortiran des del Poliesportiu de Puigcerdà en direcció a Andorra resseguint els Pirineus. És l’única marxa del món que traspassa tres països donant un toc distintiu a cada un d’ells.

Es recorrerà el Pirineu espanyol, el francès i l’andorrà, passant per ports mítics i coneguts com és el Port d’Envalira de 2.407 metres de desnivell, sent el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa. Tots aquests ingredients fan que la marxa cicloturista tingui un concentrat únic: tres països i 140 quilòmetres.

«L’he disputat molts anys i mai m’ha deixat de sorprendre i enamorar-me el seu recorregut, estic molt il·lusionat per poder encapçalar aquesta històrica», destacava Hermida.