L’USdA sosté que augmentar les cotitzacions ha de ser l’última opció

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va sostenir ahir que «apujar les cotitzacions a la CASS, tant dels treballadors com dels empresaris, ha de ser l’última instància» per contribuir a la sostenibilitat de la seguretat social i que abans hi ha moltes altres solucions. D’aquesta manera, va manifestar-se en la mateixa línia que el dia abans ho havia fet la CEA en la reunió que va mantenir amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en què el president de la patronal, Gerard Cadena, va expressar el desig que la decisió d’incrementar la recaptació tant dels assalariats com de la part empresarial «s’endarrereixi el màxim possible».

Gabriel Ubach: «Els treballadors estem mantenint la CASS i hem creat el fons de jubilació perquè els empresaris abans no hi contribuïen»

Com ja han reivindicat en moltes altres ocasions des de l’USdA, Ubach va insistir que primer s’ha de treballar per contenir la despesa de la CASS. De fet, va recordar que «fa poc que ens hem assabentat que el Fons de Reserva de Jubilació va experimentar pèrdues superiors als 50 milions d’euros durant l’exercici 2018, de manera que cal controlar tant les inversions de la CASS com les del SAAS, ja que la despesa sanitària també repercuteix directament en els costos de la seguretat social». En aquest sentit, el representant dels treballadors públics va titllar de «vergonya i presa de pèl» el fet que el Govern estigui plantejant-se una pujada de les cotitzacions a la CASS a curt termini «després d’haver fet una mala gestió dels diners de la parapública».

Necessitat d’una altra pota

D’altra banda, Ubach va lamentar que ara mateix la CASS se sostingui únicament a través de la recaptació dels assalariats i dels empresaris i va reivindicar la necessitat que l’Estat esdevingui «una tercera pota per al finançament de la parapública». «Tant se val que hi contribueixi via impostos, destinant-hi una part dels guanys de les parapúbliques o per mitjà d’una taxa sobre el tabac o l’alcohol; hi ha moltes opcions», va exposar el secretari general de l’USdA tot atribuint la responsabilitat de la situació actual a «vuit anys de mala gestió política del Govern de Toni Martí».

Malgrat no oposar-se taxativament a un possible augment de les cotitzacions a la CASS, Ubach va manifestar que «apujant els salaris i les pensions ja s’aconseguiria incrementar la recaptació». De tota manera, en cas que el Govern acabi optant per aplicar aquesta mesura –que Espot ja va plantejar en el seu discurs d’investidura i el Consell d’Administració de la CASS ha defensat reiteradament–, la cara visible de l’USdA va deixar ben clar que s’ha de fer «d’acord amb la situació del país» i, per tant, fent repercutir la pujada de les cotitzacions en major mesura als empresaris que als treballadors.

Greuge comparatiu

Tal com va posar de relleu el mateix Ubach, la contribució dels assalariats andorrans a la CASS –que representa un 6,5% del seu salari, un 3% per a la branca general i un 3,5% per a la de jubilació– és molt similar a la de la resta de països europeus, mentre que existeix un greuge comparatiu amb la dels empresaris –que hi contribueixen amb un 15,5%, un 7% per a la branca general i un 8,5% per a la de jubilació–. «Els treballadors som qui estem mantenint la CASS i qui hem creat el fons de jubilació perquè els empresaris no van començar a cotitzar-hi fins fa aproximadament cinc anys», va rebatre el secretari general de l’USdA.

Gabriel Ubach: «Volem solucions valentes i decidides per a la CASS i el Govern ha de ser capaç de redreçar-ne la situació actual»

Tot posant sobre la taula el darrer augment de les cotitzacions a la CASS, que va representar un increment de l’1% tant per a la part assalariada com per a l’empresarial, Ubach va exposar que aquest sistema només s’aplica a Andorra i va reclamar que en futures ocasions no sigui el mateix per a totes dues parts i s’equilibri repercutint «una tercera part de la pujada en el salari dels treballadors i les dues terceres parts restants en la de la contribució dels empresaris». Sense voler mostrar-se confiat ni desconfiat amb el nou Executiu, el representant de l’USdA va reivindicar «solucions valentes i decidides per a la CASS» tot desitjant que el Govern «sigui capaç de redreçar-ne la situació actual».