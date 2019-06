L’avioneta es va estavellar a cinc quilòmetres del seu destí

L’avioneta que dijous va estavellar-se a un turó de Soula de Ro, situat entre Saillagouse i Estavar, a la Cerdanya francesa, va patir l’accident a uns cinc quilòmetres del seu destí, l’aeròdrom Sainte-Leocadie. L’aeronau va sortir de les instal·lacions de Muret-Lherm, localitzades a 30 quilòmetres al sud de Tolosa, i va volar sense problemes més de 110 quilòmetres abans de precipitar-se a terra, van precisar ahir fonts de la Gendarmeria. Encara es desconeixen les causes del sinistre, però l’Oficina d’Investigació i Anàlisi per a la Seguretat de l’Aviació Civil de França ha obert una investigació per a determinar-les. D’altra banda, el fiscal de la república a Perpinyà, Jean-Jacques Fagni, va informar que les autòpsies de les dues víctimes, entre les quals hi ha un resident de 55 anys de nacionalitat gal·la, es faran la setmana que ve.



Les autoritats franceses van identificar les víctimes gràcies a la matrícula de l’avioneta Cessna 172, la qual els va permetre accedir a la fulla de vol. Aleshores, van requerir a la Policia andorrana que busquessin i es posessin en contacte amb familiars directes del resident mort. Tot i que l’home estava casat, el servei de l’ordre no va localitzar cap persona pròxima al Principat. A més, va informar que la dona de la víctima no era resident.