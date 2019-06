El TC crea la ‘Nit del dret’ per tal de difondre la cultura jurídica

El Tribunal Constitucional va anunciar ahir que a partir d’aquest 2019 organitzarà anualment La nit del dret, un esdeveniment que, segons el president del TC, Dominique Rousseau, té com a objectiu «fer difusió de la cultura jurídica entre la població, ja que en té poc coneixement, així com reunir els diferents professionals del dret per tal de reflexionar sobre la seva feina».

Segons va avançar el mateix Rousseau, la primera jornada es durà a terme al vestíbul del Consell General el proper 6 de setembre, entre les sis de la tarda i les deu de la nit, i se centrarà en la seguretat jurídica, «ja que es tracta d’una qüestió que sorgeix regularment en totes les professions jurídiques». Concretament, el TC està preparant dues taules rodones per tractar el tema tant des del punt de vista social com del dret. Un membre del TC serà l’encarregat de moderar cadascun dels debats, però els participants poden ser des de juristes, magistrats, advocats o notaris fins a professors de filosofia, història o literatura. «No ens tanquem a convidar algú de fora, però els participants seran majoritàriament andorrans», va reconèixer Rousseau. Tal com va posar de relleu, la idea és oferir una jornada cada any centrada en un tema diferent i, posteriorment, escriure una memòria que en reculli els resultats.