L’Andart omple el paisatge natural amb obres artístiques

La tercera edició de la Biennal L’Andart es va donar per inaugurada en un acte on es va destacar la relació íntima que la natura i la cultura tenen en aquest esdeveniment, que porta projectes creatius de 35 artistes a l’espai obert per acostar-lo a les persones.

El cap de Govern, Xavier Espot, va ressaltar que aquesta edició «serà una estela de les anteriors» i que mantindrà la línia ascendent. Trini Marín, cònsol major d’Escaldes-Engordany, remarcava que L’Andart «és un projecte que va començar l’any 2015 i està molt vinculat a la cultura», remarcant que la corporació «posa a la seva disposició tot el seu compromís en la Biennal». Marín també agraïa als artistes nacionals i internacionals participants «omplir d’art el paisatge d’Engolasters».

Aquesta tercera edició de la Biennal L’Andart té dos objectius fonamentals per a la societat; d’una banda, garantir l’accés a totes les persones al món de la cultura i, en segon lloc, pretén esdevenir un vessant pedagògic per transmetre el valor de la cultura a les generacions futures. Precisament, la unió entre natura i cultura queda palesa amb els banys de bosc, anomenats shinrin-yoku en japonès. El seu significat es troba en els beneficis que aquests tenen sobre la salut i que impliquen una visita relaxada per un bosc mentre es respiren substàncies volàtils amb activitat antimicrobiana.

Per inaugurar l’acte, en comptes de tallar una cinta es va escollir una idea més original. Les diferents personalitats que es van aplegar es van encarregar de plantar a Engolasters un Ginkgo Biloba, un arbre que segons van exposar «arriba a viure milers i milers d’anys».