L’A proposarà aplicar un ajut al lloguer per als joves

Els Liberals plantejaran aplicar aquesta legislatura l’ajut d’emancipació per als joves amb feina que portaven inclòs al programa electoral de les passades eleccions generals i que preveia, entre altres mesures, atorgar 400 euros mensuals durant un màxim de dos anys als joves d’entre 22 i 30 anys que tinguin treball i uns ingressos inferiors a 24.000 euros. En una entrevista al PERIÒDIC, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, explica que el programa per impulsar l’emancipació dels joves «ha de ser aplicable» i es mostra disposat a fer canvis al plantejament inicial en funció dels posicionaments de les tres formacions que conformen el Govern. «Estem convençuts que d’alguna manera o una altra, o amb els matisos que calguin, la proposta arribarà a veure la llum», explica Costa.

Amb aquest plantejament, els Liberals també mouen fitxa per aportar mesures per executar amb la finalitat de resoldre la situació per accedir a la vivenda, a l’espera d’arribar a un consens amb tots els partits del Govern, i d’una eventual concreció d’altres propostes, com la d’un fons publicoprivat destinat a la construcció i rehabilitació d’edificis actualment en desús plantejat per Demòcrates, o incentius fiscals, com va proposar Ciutadans Compromesos.

La idea dels Liberals, que va ser un punt de discrepància en un dels debats de la campanya electoral entre l’actual ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el cap de Govern, Xavier Espot, podria arribar a tenir una partida pressupostària total d’uns 6 milions d’euros, i també inclouria un préstec de 1.000 euros per poder fer front a la fiança i el mobiliari pel pis. Costa, però, reconeix que després del resultat electoral, caldrà realitzar un anàlisi detallat abans de posar-la en marxa. «És una de les propostes que cal estudiar amb molta cura, no es pot fer de manera aleatòria ni improvisada», diu Costa, que considera que l’accés a l’habitatge és «una inquietud real de la ciutadania» i que la proposta dels Liberals durant la campanya «donava sortida» a les dificultats per fer front a les despeses del pis. En tot cas, el polític no concreta el termini en què es començaria a aplicar, però es mostra convençut que serà aquesta legislatura.

Preguntat per les crítiques que va suscitar la idea abans dels comicis del passat 7 d’abril, Costa afirma que la partida prevista per a la mesura no seria «infinita» i la compara amb altres programes anteriors del Govern, com ara el Pla Engega o el Pla Renova. «En campanya electoral, el que fan els contricants polítics és desacreditar les propostes dels altres si a priori no les veuen ben fonamentades», diu el representant del grup parlamentari liberal, que alhora planteja que en funció del nombre demandes, s’estudiï més endavant la possibilitat d’ampliar o no la partida inicial.