El Govern no descarta una pròrroga dels lloguers

El cap de Govern, Xavier Espot, ahir va contestar la petició del raonador del ciutadà de prorrogar els lloguers més enllà d’aquest any i va manifestar que aquesta qüestió s’haurà «d’abordar en el moment d’elaborar la llei del pressupost del 2020». Concretament, per prendre la decisió amb consciència, Espot va indicar que s’haurà d’analitzar la situació del mercat de lloguer per saber si continua sent la mateixa que la de l’any passat i si alguna de les mesures que van adoptar-se «han sorgit efectes».

Espot:«[La possible pròrroga dels lloguers] s’haurà d’abordar en el moment d’elaborar el pressupost del 2020»



A més, va mostrar-se obert a posar sobre la taula mesures addicionals per combatre el problema de l’habitatge, que va titllar novament de «greu». De fet, va destacar el paper important que haurà de jugar la Comissió Nacional de l’Habitatge, on s’haurà de fer «un pas més» per resoldre l’arrel del problema que és «la manca de lloguer».

Institut de l’habitatge

Anteriorment, en declaracions a l’ANA, el raonador del ciutadà, Marc Vila, havia apuntat que «potser valdria la pena» prorrogar aquesta mesura i també va valorar de manera favorable la creació de l’Institut de l’Habitatge que el Govern va anunciar la setmana passada. Tot i així, de seguida va manifestar que desitja que es posi en marxa «de manera ràpida, eficaç i que s’hi destinin els recursos tant humans com materials necessaris» perquè aquest organisme pugui començar a treballar.



També va aprofitar per reclamar que el problema de l’habitatge «s’encari des d’una perspectiva més unificada, més rigorosa i amb dades fidedignes que puguin donar lloc a mesures suficientment treballades» que haurien d’impulsar tant el sector privat com el públic de tal manera que es contribuís a «estabilitzar el mercat».