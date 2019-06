Jordi Fàbrega és investit nou alcalde de la Seu d’Urgell

Jordi Fàbrega és el nou alcalde de la Seu d’Urgell després que dissabte a la tarda fos investit en el ple de constitució de l’Ajuntament urgellenc amb nou vots a favor d’un total de 17, fruit de la suma dels cinc regidors de Junts per la Seu i els quatre electes d’ERC. Ambdues formacions havien anunciat poques hores abans un acord per formar equip de govern per a la nova legislatura, segons el qual Fàbrega ocuparà l’alcaldia els primers 27 mesos, mentre que Francesc Viaplana li prendrà el relleu per als 21 mesos restants. D’altra banda, els sis regidors de Compromís van votar a favor del seu candidat, Òscar Ordeig, i la CUP va fer el mateix amb la seva portaveu, Xènia Antona, que va rebre dos vots. Fàbrega va remarcar que el nou equip de govern està format per professionals de diferents àmbits, vinguts de fora del món polític, «que es volien implicar per millorar la ciutat en els seus desafiaments de present i de futur».



L’alcalde electe creu que «la Seu necessita un govern sòlid» i «amb voluntat positiva i de sumar», i que «no serà un govern de dos partits, sinó de nou persones», set de les quals s’estrenen al consistori. Fàbrega somia «en una ciutat viva», i entre aquests somnis es proposa convertir en realitat ha esmentat «una ciutat amb universitaris pels carrers, amable, amb més espai pels vianants, sense atur, amb wifi lliure al carrer, un Ràfting Parc referent, una residència i pisos per a la gent gran, més pisos públics, un parc fluvial, la Ciutadella com a centre de negocis i la presència d’empreses punteres a la ciutat», va precisar, entre altres projectes.



Un altre dels elements identificatius que s’ha marcat és la «voluntat inequívoca» de col·laborar amb la resta de municipis de l’Alt Urgell en un projecte compartit, com també la «lleialtat» al Govern de Catalunya. De fet, va esmentar un vers de Miquel Martí i Pol: «Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora!, que tot està per fer i tot és possible», va manifestar.