Cardelús és 25è i últim al Gran Premi de Catalunya

Xavi Cardelús es va classificar 25è al Gran Premi de Catalunya, la setena cursa del Campionat del Món disputada ahir a Montmeló. El pilot andorrà va fer una bona sortida i es va mantenir al grup gran durant les primeres voltes. Tot i això, després ja no va poder progressar més i va acabar ocupant una 25a i última posició que no el satisfà i no evidencia la progressió del cap de setmana.

La mostra més clara de tot plegat és que la seva millor volta de 1.47,069 minuts va ser la segona, en la qual es va quedar a una sola dècima de segon del seu millor temps als entrenaments. Després ja no va poder anar més ràpid.

Així doncs, el pilot andorrà es va mostrar descontent amb els resultats obtinguts a la cursa: «Estic força disgustat de com han anat les coses perquè m’he tornat a trobar en les mateixes condicions de les últimes curses. A mesura que avança el cap de setmana, anem millorant alguns aspectes de la moto fins a tenir afinada la seva posada a punt, però arriba un moment en el qual ja no evoluciona més i no puc pilotar com m’agrada, amb la confiança i l’agressivitat necessàries».

«Tant jo com el meu equip estem fent tot el que podem però amb el que tenim, avui dia, no es pot fer gaire més bé. Sabem que KTM està treballant per resoldre tots els problemes que tenim tots els pilots de la marca i el que queda és treballar al màxim fins que arribin aquestes millores. Avui m’he quedat a una dècima del meu temps d’entrenaments, però a un segon de la meva millor volta aquí amb el motor de 600cc. Tot i el disgust, no deixarem de donar el 200% cada cap de setmana per revertir la situació», remarcava.

La pròxima cita de la temporada serà el 30 de juny al circuit d’Assen.