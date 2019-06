El Govern planteja recuperar el bus per a esquiadors des de l’Hospitalet

El Govern té la intenció de tornar a posar en marxa el bus llançadora de l’Hospitalet amb la finalitat de traslladar els esquiadors que arribin amb tren des de l’estació de la localitat francesa fins al Pas de la Casa. La ministra de Turisme, Verònica Canals, afirma que «la voluntat de l’Executiu és reprendre aquest servei», que l’hivern passat no va estar operatiu pels canvis en els horaris del tren.

Canals: «[Si França canvia els horaris] invertirem 18.000 euros o els que calguin [per a l’estació de tren]»

En declaracions al PERIÒDIC, Canals explica que per tal que això es faci realitat, ha demanat una reunió amb els responsables de la prefectura de la regió francesa d’Occitània per demanar que es torni a habilitar el tren que arribava a l’Hospitalet a les 7 del matí, que era el que transportava una major afluència d’esquiadors. La data de la trobada, segons Canals, no està decidida. La voluntat de l’Executiu va en consonància amb les intencions de l’alcalde de l’Hospitalet, Arnaud Diaz, que es mostra crític amb els dirigents de la regió d’Occitància per haver caniat els horaris.

Díaz: «Van canviar els horaris i ara el tren arriba més tard. A la gent no li interessa»

Ara, el primer convoi del dia arriba a l’estació a les 9.17 hores, cosa que segons Diaz, això provoca que sigui menys atractiu perquè la gent comenci les seves activitats més aviat. «Van canviar l’horari i ara el tren arriba més tard. A la gent no els interessa», diu Diaz, que afirma que el sistema de bus llançadora funcionava. L’alcalde de l’Hospitalet demana que s’instauri un tren que arribi a la localitat entre les 8 hores i les 8.30 hores. «Era una bona col·laboració», explica Diaz, que recorda que el servei era gratuït gràcies a l’acord a tres bandes entre el Govern, Grandvalira i l’Ajuntament de l’Hospitalet. En el seu cas, el consistori francès posava diners pel servei i pel conductor. En total, hi havia quatre viatges fins al Pas de la Casa (dos d’anada i dos de tornada). «Per mi, [canviar els horaris de tren] és una falta greu de la regió d’Occitània i de la seva presidenta, Carole Delga», etziba Diaz, que creu que una millora dels horaris de tren no només beneficiaria els esquiadors, sinó també altres col·lectius com ara els estudiants.

Renovació de l'acord

El fet que la Regió d’Occitània canviï els horaris de tren també comportaria que el Govern pogués continuar aportant una partida per a les despeses anuals de l’estació de l’Hospitalet, que fins l’any passat eren de 18.000 euros. Enguany, de moment, segons va explicar Diaz, el Principat no aporta cap partida, a l’espera de trobar una solució als nous horaris. En aquest sentit, Canals, preguntada per aquest aspecte, explica que si França torna a posar el tren, «invertirem 18.000 euros o els que calguin».