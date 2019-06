Espot aposta per Marsol a la capital pels comicis comunals

El cap de Govern i president de l’executiva de DA, Xavier Espot, té clar qui ha de ser la cap de llista de Demòcrates o de la confluència que s’acabi teixint a les pròximes eleccions comunals a Andorra la Vella: Conxita Marsol. «Pot i ha de repetir, així ho ha expressat ella mateixa i, amb independència del que acabi decidint l’executiva del partit, té el meu ple suport. No només és la millor carta que tenim per guanyar les eleccions sinó que també ha fet una feina excel·lent que requereix continuïtat». Així de clar i contundent es va mostrar ahir Espot, durant la festa de la parròquia d’Escaldes-Engordany per commemorar el 41è aniversari.



El que no està tant clar és qui substituirà la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, al capdavant de la candidatura taronja. Espot va deixar clar que «DA es presentarà a les eleccions comunals» a la parròquia, però va declinar definir si la candidatura demòcrata serà en solitari o amb coalició. «És prematur decantar-se per una opció o l’altra i tindrà un pes específic la decisió que acabi prenent el comitè parroquial», va dir, deixant clar que la reflexió que afronta el partit és notable.

En aquesta línia, el cap de Govern va dir que cal «fer confiança als comitès» perquè cada parroquià té la seva «idiosincràsia i realitat» i va assenyalar que la persona escollida per encapçalar el futur projecte també ha de tenir «marge de maniobra per decidir quina candidatura vol configurar». Tot i que la decisió no està presa, Marín, que es va mostrar oberta a ajudar al partit «sempre que em vulguin», va expressar que té al cap el nom d’una persona que li agradaria que li agafés el relleu, però no va voler dir-lo.