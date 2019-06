Els germans Casal, al Top 15 de Livigno

El seleccionador nacional Fabrizio Gravina va destacar el rendiment dels germans Casal, ja que entre els rivals hi havia més de 60 corredors a l’elit mundial de l’skyrunning. Així matix va afirmar que Òscar va estar molt concentrat durant tota la cursa i va ser molt competitiu. Quant al Marc, va anar de menys a més. Pel que fa a la resta de representants andorrans, Carlos Fernández va acabar en 29a posició; David Méndez va ser 37è; Julio Rodriguez, 41è; i Sintu Vives va abandonar per un refredat.

El municipi italià de Livigno va estar dissabte l’escenari on es va disputar la sisena cursa del circuit internacional de curses de muntanya. En representació andorrana hi van anar sis corredors de l’equip nacional. Els primers atletes del Principat a finalitzar el recorregut de 34 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu van ser els germans Òscar i Marc Casal. Els dos van fer un temps de 3.41,16 hores, a un 8,9% del guanyador, que va ser el japonès Ruy Ubeda amb un crono de 3.22,56. El podi el van completar l’italià Saniel Antonioni i el català Oriol Cardona.

