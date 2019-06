Un miler de ciclistes afronten la 40a edició de la Marxa Tres Nacions

En aquest punt es trobava el tram cronometrat de sis quilòmetres on els més ràpids van ser Raúl Castelo i Sandra Varela. Durant la baixada del Port d’Envalira cap al Coll de Puymorens va destacar el vent, però només els quedava coronar la Tour de Carol i arribar a la meta, un altre cop a Puigcerdà. 140 km i tres països.

Per El Periòdic

