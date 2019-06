Joves de l'escola andorrana coneixen el Marroc autèntic

Hi ha moltes maneres de viatjar. Hi ha qui busca totes les comoditats sense preocupar-se de res més enllà del que li ensenyin, altres busquen una aventura amb la improvisació com a modus vivendi durant el trajecte, l’experiència inoblidable d’un viatge de final de curs, i hi ha també, qui prova de combinar-ho tot.

Sigui com sigui, sortir a veure món ens permet conèixer altres cultures. Ens permet descobrir altres societats que viuen de manera molt diferent de la nostra, amb costums i tradicions que sovint ens sorprenen. I de fet, d’això es tracta, de sorprendre’ns, de descobrir, de conèixer... que la ment se’ns obri i ens faci més receptius a la integració. Relacionar-nos amb els pobladors d’altres països, visitar i parlar amb els nostres amfitrions ens permet intercanviar cultures, i això, poc o molt, ens fa més savis.

És cert que un cop a lloc, és d’agrair una ajudeta si el destí és totalment desconegut, però sense pressions i obligacions, ja que ens podem trobar aclaparats de tant moviment i informació. En aquest sentit, l’experiència és un grau, i més si estàs especialitzat en el país que t’acollirà. Parlem de Janka Tours, una agència especialitzada en la creació de viatges al Marroc.

Una iniciativa andorrana-marroquí amb seu a Andorra i delegació al Marroc. El seu objectiu és organitzar viatges privats i personalitzats, amb rutes dissenyades a gust del viatger. Durant tot el trajecte i l’estança, l’equip de Janka Tours manté un seguiment i atenció absolut i constant, assegurant que el viatge sigui un èxit.

La idea és fer que el viatge al Marroc sigui un record inesborrable. Aconsegueixen fer realitat el desig d’endinsar-se en el Marroc més autèntic, amb el concepte d’immersió cultural per conèixer a fons el país i sempre, al ritme del viatger. Demostren la passió pel país nord-africà en l’organització de cada viatge, buscant donar noves experiències a qui els confien l’expedició.

Amb aquesta passió i expectatives, recentment han realitzat un viatge fora del que s’entendria com comú, el viatge de final de curs de segona ensenyança de l’Escola Andorrana d’Ordino. Des del 3 i fins al 7 d’aquest mes de juny, 86 nens i nenes, acompanyats de 6 professors, van participar en un fabulós viatge al Marroc. L’acompanyament es va iniciar des d’Andorra, amb seguiment del viatge i recepció al destí per part de l’equip de Janka Tours, que constava de 7 professionals repartits en 2 guies acreditats i 2 ajudants, 1 fotògraf professional i 2 membres de coordinació de l’empresa.

No sol ser habitual fer aquest tipus de viatge si parlem del concepte tradicional sobre aquest fi de cicle acadèmic. Ara bé, l’opció és excel·lent. En aquest cas es tracta d’una experiència per als joves, educativa i cultural. L’objectiu fonamental d’aquest viatge era la convivència, l’experimentació de noves sensacions que comporten un aprenentatge i coneixement sobre altres formes de vida, tot això, sense oblidar la part lúdica de la sortida. S’ha posat èmfasi en les relacions humanes, en la convivència entre els vilatans i els alumnes andorrans, fet que els permet involucrar-se al màxim amb la vida autòctona. Sempre des d’un punt de vista respectuós i col·laboratiu, ha proporcionat als joves andorrans la possibilitat d’apropar-se a una realitat diferent.

A banda de les visites culturals a autèntics paradisos visuals, on tot ho voldries recollir en la càmera de fotos, s’ha produït un autèntic intercanvi cultural a partir d’activitats realitzades conjuntament amb joves de l’escola de Khamlia, una petita població ubicada al desert de Merzouga. Així, es van organitzar tallers de tatuatges de henna realitzats per nenes de Khamlia i de polseretes per part de les nenes d’Andorra. Alhora, es va disputar un partit amistós de futbol entre els nens de la població i els andorrans.

A més, conjuntament, es va pintar un mural commemoratiu de la trobada que quedava com a record d’una experiència que els acompanyarà al llarg de la seva vida.

A Janka Tours, dintre del seu concepte de viatge, no hi falta la part col·laborativa, intentant aportar quelcom més en les seves estades al país àrab. Amb aquesta premissa en ment, en aquesta visita es va fer entrega de material escolar, motxilles, material esportiu, productes d’higiene personal, etc. que els mateixos alumnes de l’Escola Andorrana es van encarregar de recopilar, amb campanyes i iniciatives pròpies, setmanes abans d’emprendre el viatge.

Finalment, a banda de panoràmiques espectaculars, ciutats màgiques, visites a oasis de pel·lícula i a mercats tradicionals, que quedaran reflectits en fotografies per emmarcar, la intenció de Janka Tours és que els seus viatgers, en aquest cas un grup de joves, col·lectiu que cal educar amb idees integradores, coneguin i apliquin el respecte mutu i la tolerància cap a les diferents formes de vida. No hi ha una millor, totes són diferents.

Són valors.

Janka Tours

Agència de Viatges Especialitzada en Marroc

Confecció i Organització del Viatge Educatiu de Final de Curs EASEO

Web: https://www.jankatours.com/

Facebook: https://www.facebook.com/jankatours/

Instagram: https://www.instagram.com/jankatours/

Andorra:

Urb. Borda Rutllan, 38

AD400 Escàs (La Massana)

telèfon 750993 – 325993

Marroc:

Ksar Hassi Labied

52202 Merzouga (Marroc)