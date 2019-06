La Policia deté un home per agredir la seva filla menor d’edat

La Policia va detenir divendres passat un home resident de 35 anys acusat d’agredir la seva filla menor d’edat al domicili familiar de Sant Julià de Lòria. Els fets van passar a les 17.45 hores i els agents van comprovar que la víctima patia «diversos hematomes», tot i que no va precisar assistència mèdica, va explicar el servei de l’ordre en el balanç setmanal d’arrestos de la setmana passada, que es va saldar amb un total de 19 detencions. De fet, aquest és el primer cas de maltractaments en l’àmbit domèstic per part d’un familiar directe a un menor que reporta la Policia des de l’1 de gener.

Un resident de 47 anys dona una alcoholèmia positiva al volant de 2,83 g/l a les 15.30 hores

No va ser, però, l’únic cas de violència domèstica de la setmana. El matí de dissabte a La Massana, els agents van detenir una dona i un home residents de 40 i 38 anys, respectivament, com a presumptes autors d’una agressió mútua precedida d’una discussió.

Set conductors ebris

Respecte als delictes contra la seguretat viària, un conductor resident de 47 anys va donar una alcoholèmia positiva de 2,83 grams d’alcohol per litre de sang el diumenge a les 15.30 hores, sent la taxa més alta de la setmana i una de les més notables de l’any: dels 229 conductors ebris arrestats des de principi d’any, 20 han donat una taxa superior a 2 g/l, dels quals set han superat el llindar dels 2,5 g/l, quatre el de 2,75 i un el de 3 g/l. De fet, un home resident de 45 anys, que tenia suspès el permís de conduir, va bufar 2,35 g/l després de provocar un accident on va resultar ferida una persona.



Els dos alts positius de la setmana situen l’alcoholèmia mitjana dels set conductors ebris detinguts en 1,69 g/l, més de tres vegades la taxa permesa.



Per últim, els agents van controlar un turista de 28 anys per un presumpte delicte de contraban de tabac. L’interessat tenia una ordre de recerca judicial des del 2017 i la mitjanit de dijous va ser enxampat en travessar la frontera del riu Runer.