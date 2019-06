L’IPC del mes de maig s’estabilitza en l’1,3%

L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de maig es va estabilitzar i es va situar en l’1,3%, un percentatge idèntic a l’assolit el 2018. Respecte a l’evolució anual, segueix creixent i va ser dues dècimes més que a l’abril (1,1%), va publicar ahir el Departament d’Estadística, que va precisar que l’IPC acumulat és del 0,9% positiu. La variació anual de preus a Espanya es va situar en el 0,8% i a França, en el 0,9%. Els principals grups que provoquen que la variació anual del mes de maig s’estabilitzi són els següents: el transport, amb una disminució de sis dècimes, se situa al -1,3%, a causa del descens dels preus dels carburants i els lubricants respecte al maig del 2018. El grup d’esbarjo, espectacle i cultura, amb un augment d’un punt, se situa al 0,1%. A més, l’increment dels preus del calçat genera que la categoria de vestit i calçat pugi tres dècimes i se situï un 11,1% més alt que fa un any.

Per El Periòdic

