L’EFA afirma que el fracàs del GPS fa imprescindible un aeroport al país

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) exigeix al nou Govern que es marqui com a prioritat la construcció d’un aeroport en territori nacional. La demanda la va fer ahir el president de l’entitat, Francesc Mora, en referència a l’últim anunci del ministre de Foment en funcions espanyol, José Luis Ábalos, que ha fixat, com a mínim, per l’abril del 2020 l’enèsima data per a la possible implementació del sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu. «Al mes de novembre ens van dir que tindríem el GPS al maig. Després es va posposar per a la tardor i ara ja hem passat a l’any que ve», va recordar Mora per tot seguit assegurar que «Andorra com a país no pot estar pendent d’una agenda que no controla» , sinó que ha de prendre «una decisió sobirana».



D’aquesta manera, l’EFA va reiterar el seu suport a la Cambra de Comerç i al seu president, Miquel Armengol –ferm defensor de la necessitat d’un aeroport andorrà–, qui fa tot just una setmana va anunciar que, a diferència de l’aeroport urgellenc, el sistema de navegació GPS no presentaria tantes complicacions a Andorra, ja que «que el sistema d’aproximació no sigui homologable a la Seu no té res a veure amb què no sigui possible implementar-lo aquí».



Tal com està previst des de fa mesos, demà la Cambra de Comerç publicarà la primera fase d’un estudi que han realitzat experts francesos per determinar la viabilitat real i econòmica d’una infraestructura aèria dins el Principat i que Armengol ja va apuntar que serà «molt positiu».

Altres infraestructures

Per a reafirmar la seva posició i que «l’economia del país necessita una obertura de comunicacions», Mora va posar com exemple el tall a l’RN22 que el passat mes d’abril va deixar incomunicat el Pas de la Casa en el seu accés amb França. «Això és una demostració més que Andorra no pot continuar en aquesta situació ni pretendre obrir-se i ser atractiva per a la inversió estrangera si manté les mateixes infraestructures que sempre», va etzibar el president de l’EFA. Ara bé, a parer seu amb la construcció d’un aeroport en territori nacional no n’hi hauria prou i també caldria millorar les carreteres actuals i fer-ne de noves, així com disposar de connexió ferroviària i d’un heliport. Partint d’aquesta base, va assenyalar Mora, Andorra «només podrà avançar» si el Govern posa damunt la taula europea les infraestructures i un canvi de model econòmic i de mercat interior.



Així, Mora va titllar d’«històric» el moment que travessa actualment el país en les seves negociacions amb la Unió Europea (UE) i va demanar que la comunicació amb l’exterior també sigui primordial tant en l’acord d’associació amb Brussel·les com en altres acords i relacions bilaterals amb França i Espanya, ja que aquest «enclavament és i serà en el futur el principal problema de l’economia andorrana».

Preocupació pel comerç

D’altra banda, l’EFA també va presentar ahir el XXIè cicle d’Empresa Familiar i Qualitat que se celebrarà aquest divendres a la Massana sota el títol El comerç a Andorra: un sector que cal revitalitzar. De fet, una de les ponències tractarà sobre com l’acord d’associació afectarà la duana i la seva eventual supressió. «Aquesta és una reflexió teòrica de molta profunditat. Estem acostumats a un comerç de franquícia que ha funcionat molt bé durant anys, però creiem que n’hi ha d’altres que també poden funcionar i això és el que volem tornar a plantejar», va detallar Mora, sense voler posicionar-se al respecte.

L’objectiu de la trobada d’enguany és, doncs, que les empreses que formen part de l’EFA es reuneixin i debatin entre elles per aconseguir que el comerç continuï sent un pilar fonamental en l’economia del país i s’analitzin les opcions i reptes de futur que planteja el mercat mundial.

El teixit empresarial demana participar personalment en l’acord d’associació

Durant la darrera campanya electoral, l’EFA va demanar a tots els partits polítics que els empresaris andorrans estiguin presents en les negociacions amb la UE. El president de l’associació va assegurar que és «impensable» que un país «avanci» en un procés d’aquestes característiques «excloent» el teixit empresarial nacional, ja que «el que s’està negociant té un gran impacte» per a l’economia en general i per a tots ells en particular. Així, Mora va afirmar que «nosaltres no volem estar informats, sinó que volem ser dins de les taules de negociació» i va avançar que no acceptaran que només «de tant en tant se’ns expliqui alguna cosa» al respecte. Per tot plegat, l’EFA ja ha sol·licitat una reunió amb el nou cap de Govern, Xavier Espot, en la qual intentarà establir un «criteri conjunt» davant les autoritats de Brussel·les.