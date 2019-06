Assandca vol més voluntaris per donar suport als pacients del SAAS

L’Assandca va fer públics ahir els pròxims reptes que vol assolir i que començarà a perseguir a partir de dissabte amb motiu d’una nova edició de la jornada ludicoesportiva patrocinada per Vall Banc, que aquest any duu el lema Andorra contra el càncer. L’esdeveniment serà també l’inici d’una campanya de captació de voluntaris. «En tenim molts i estem molt agraïts, però necessitem més persones que puguin dedicar més temps i que estiguin preparades», va manifestar el president de l’entitat, Josep Saravia. La paraula «preparades» té sentit: Assandca oferirà al SAAS els seus voluntaris perquè facin una tasca d’acompanyament als pacients de càncer ingressats a la Unitat de Cures Pal·liatives i a la futura Unitat de Radioteràpia.



Tot i l’oferiment de recursos humans, serà l’Hospital de Meritxell qui valori i esculli els perfils dels candidats, va precisar Saravia, que espera reunir-se «pròximament» amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el director assistencial del SAAS, Marcel Prats.



A ambdós els insistirà en la «importància» de reforçar l’actual llei d’acompanyament als malalts i el seu entorn, la qual és «poc àgil i incompleta», va afirmar Saravia. També demanarà, una vegada més, la creació de la llei de l’oblit perquè les persones que pateixen o hagin patit càncer «no siguin discriminades» per les asseguradores o a l’hora d’optar a un lloc de feina. La situació de la Unitat de Radioteràpia, que l’associació espera que sigui «vigent», també serà un tema de tractar.