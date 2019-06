Progressistes-SDP aposta per crear noves plataformes transversals

La nova etapa de Progressistes-SDP es comença a teixir amb la nova directiva nascuda en el Consell Nacional que es va celebrar dissabte i que lideren Jaume Bartumeu i Josep Roig. El front més imminent són els comicis comunals i la formació no descarta presentar-se a través de la creació de plataformes transversals, com la que va guanyar a Sant Julià de Lòria el 2015. D’aquesta manera, el partit vol fer forta una política «de pactes i aliances». Perquè siguin una realitat, la intenció dels progressistes és crear una comissió especial encarregada de la relació amb responsables polítics d’altres formacions, han explicat fonts del partit.



No és l’única decisió que ha pres la nova directiva, que defineix el moment del partit com un «punt d’inflexió». Advoca per incorporar «nous perfils polítics», els quals també formarien part de les possibles llistes transversals. Tot plegat, però, és materialitzarà en una assembla extraordinària al setembre, la qual ha de ser «la clau de volta per renovar i reforçar els fonaments ideològics del partit», afirmen.

Qüestió econòmica

Sense representació al Consell General, les subvencions econòmiques per cada conseller electe han desaparegut i, per tant, els progressistes han de tenir cura del seu estat financer. En aquest sentit, han contractat una pòlissa bancària per fer front a les despeses de les eleccions generals i les que esdevinguin, i així «vetllar per un bon finançament».