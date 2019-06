Fàbrega visita el Centre Claror en la seva primera activitat

El nou alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i els tinents d’alcade Francesc Viaplana i Marian Lamolla, van visitar ahir les instal·lacions del Centre Claror de la ciutat. Aquesta va ser la primera activitat pública de tots tres electes com a membres de l’equip de govern, després que dissabte passat es va constituir l’Ajuntament urgellenc.

Els nous representants del consistori van ser rebuts per la directora del Centre Claror, Carmen Sebastià, i la presidenta de la junta directiva de la Fundació Claror-Alt Urgell, Tile Nadal. Fàbrega, Viaplana i Lamolla van conèixer de primera mà les diferents activitats que porten a terme els usuaris d’aquest centre que dóna atenció, suport i prestació de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, així com la seva residència.

En aquesta estrena sobre el terreny com a alcalde, Jordi Fàbrega va expressar que la visita va servir també «per agrair personalment la important tasca social que realitza el Taller Claror a la ciutat i a la comarca, i alhora reafirmar que sempre tindran el suport de l’Ajuntament de la Seu perquè segeixin portant a terme la seva activitat».

Constitució d’alcaldies pirenenques

Albert Piñeira (Junts per Puigcerdà) va ser investit alcalde de Puigcerdà per tercera legislatura consecutiva i, com en els dos anteriors mandats, ho va fer amb majoria absoluta del seu grup. Tot i no haver revalidat l’històric resultat del 2015, quan va obtenir 11 dels 13 regidors, Piñeira va mantenir una còmoda majoria amb 9 electes, mentre que ERC en va obtenir 3 i el PP 1. El ple d’investidura va fer-se el passat cap de setmana a la sala del Museu Cerdà.

Junts, ERC-AM i Endavant Cerdanya (EC) es van repartir les alcaldies de tota la Cerdanya. A Bellver, com a Puigcerdà, es va mantenir la majoria absoluta de l’alcalde, Xavier Porta (EC), amb 6 dels 9 regidors. El mateix va passar a Llívia, on Elies Nova seguirà governant amb la coalició LLF-AM-EC, tot i que aquesta vegada amb 5 regidors, tan sols un més que el grup de l’oposició, Junts. L’únic ajuntament on va caldre un acord de govern és Alp, i el van signar EC (4 regidors) i Esquerra (1), cosa que va permetre a Carles Adserà (EC) esdevenir el nou alcalde, en substitució de Ramon Moliner (Junts), que va dirigir aquest consistori els darrers vuit anys i que ara compta amb 4 regidors.

Quant a la resta de municipis cerdans, JxCat va aconseguir amb majoria absoluta, a més de Puigcerdà, 8 alcaldies més: Bolvir (Isidre Chia), Ger (Alfons Casamajó), Guils (Josep Mendo), Isòvol (Joan Bertran), Meranges (Esteve Avellanet), Prullans (Albert Maurell), Riu de Cerdanya (Miquel Pons) i Urús (Montserrat Medalla, única alcaldessa de la comarca). De la seva part, ERC i la seva marca Acord Municipal governaran, a banda de Llívia, en 5 consistoris més: Das (Enric Laguarda), Fontanals (Ramon Chia), Lles (Daniel Olivera), Montellà i Martinet (Josep Castells) i Prats i Sansor (Xavier Picas). Les converses a tres bandes per definir el nou Consell Comarcal de la Cerdanya encara romanen obertes entre Junts, ERC i EC.