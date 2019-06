Terceravia demana tornar a posar una parada de bus al Punt de Trobada

La consellera general de Terceravia-UL, Carine Montaner, va demanar ahir al Govern, a través d’una pregunta tramitada al Consell General i pendent de ser aprovada per la Sindicatura, que tornar a posar la parada de bus al Leclerc Punt de Trobada, «demandada sobretot per a la gent gran de Sant Julià, persones en discapacitat» i als «400 treballadors en plantilla, dels quals 300 resideixen a Andorra» del propi centre comercial.

A més, Montaner va preguntar sobre si es podria tornar a posar el gir a l’esquerra tal i com estava plantejat inicialment, cosa que segons la parlamentària «representaria un cost residual de pintura al terra» que «facilitaria la vida dels treballadors i els clients». Aquest canvi de senyalització «reduiria les cues i eliminaria les infraccions comeses per alguns residents desesperats per les cues que giren igualment encara que no hi hagi el gir» va esgrimir Montaner.

La parada de bus davant del Punt de Trobada i l’eliminació del gir a l’esquerra per sortir del Punt de Trobada són «dos fets que provoquen molt malestar dels treballadors i dels clients des de fa més de dos anys» va sostenir Montaner, que es va remetre a la petició presentada al Govern el desembre de 2016 i que va recollir més de 12.000 signatures reclamant el gir a l’esquerra o una rotonda i la parada de bus.

Així mateix, Montaner va criticar en el document adjunt que «no s’ha fet res al respecte des de fa més de dos anys» i va afegir que durant la campanya electoral va aparèixer una notícia al Diari d’Andorra on s’assegurava que el Govern tiraria endavant el projecte «per posar la rotonda davant de la Borda Sabater i evitar així que els que surtin del supermercat hagin d’anar a la frontera a girar».