Bon paper dels pilots andorrans a la XVII Pujada a la Llacuna

La XVII Pujada a la Serra de La Llacuna, va tornar a viure una excel·lent actuació dels pilots de l’ACA Esport. En aquesta ocasió la representació andorrana va ser menys nombrosa, van ser sis (4 CM-PR i 2 Turismes), però igual de competitiva. De fet, en el lliurament de trofeus final, es va poder veure, una altra vegada, un podi 100% andorrà, en concret el de la categoria CM-Promoció. En l’aspecte menys positiu, cal esmentar que Raul Ferré i Edgar Montellà entre els CM-PR i Gerard de la Casa entre els Turismes, no van poder finalitzar la segona pujada de carrera. Ferré per una sortida de carretera, Montellà amb problemes tècnics en la sortida i De la Casa també amb problemes tècnics en el seu Seat Córdoba WRC.

Raúl Ferré, Edgar Montellà i Gerard de la Casa no van poder finalitzar la segona pujada de carrera

En la categoria CM, el pilot local Francesc Munné (Demon Car GT) era clarament el favorit a priori. Només quedava veure si els tres pilots de l’ACA Esport, Ramón Plaus (Silver Car S3) i els pilots que compten amb el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, Raul Ferré (Speed Car GT-R) i Edgar Montellà (Speed Car GT-R), podien ser a prop del que ja havia estat campió de Catalunya de l’especialitat diverses vegades. Al final Munné va ser el clar vencedor, seguit per Ferré, Plaus i Montellà. D’altra banda, Delfín Morgado (Speed Car GT-R) amb una mecànica més modesta, es continua acostant als més ràpids.

Entre els Turismes, Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC - Baporo Motorsport) segueix el seu duel particular amb els Porsche. En aquesta ocasió, penalitzat per no poder completar la 2a pujada de carrera, va haver de conformar-se amb la tercera posició del podi de la categoria. Joan Salvans va ser el clar vencedor mentre que Jordi Gaig va superar al pilot andorrà per tan sols 3 dècimes. Eduard Andueza (Citroën AX) va estar molt a prop del triomf en la categoria històrics (C5). En la recta final de la prova, Albert Naval (BMW 325i) el va superar per 2 dècimes.

En el calendari inicial del CCM, el cap de setmana estava reservat per l’Escuderia Penedès per a celebrar la Pujada a les Ventoses. Però unes obres d’asfaltat a la carretera TP-2442, van obligar a canviar l’escenari. És per això que els organitzadors van proposar la Llacuna. H